Un écran jusqu’à 185 Hz, une batterie de 8 400 mAh et du refroidissement liquide : REDMAGIC confirme déjà les grandes lignes du REDMAGIC 12 Pro international. Le constructeur lui consacre une page mondiale et fixe rendez-vous au 3 novembre. Le point intéressant pour les joueurs européens est précisément cette confirmation hors de Chine, distincte du lancement du Pro+.

Le refroidissement veut compter autant que la puce

La page officielle REDMAGIC annonce le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et une puce de jeu maison R5. Le constructeur met aussi en avant un refroidissement à double boucle liquide, associé à un ventilateur, une chambre à vapeur et du métal liquide. L’objectif affiché est de maintenir les performances pendant une longue session, lorsque la chaleur finit par devenir aussi importante que la puissance de départ.

Une grosse puce ne raconte qu’une partie de l’histoire d’un téléphone gaming. Sa capacité à conserver une cadence régulière après une longue partie compte tout autant. C’est sur ce terrain que le dispositif de refroidissement devra faire ses preuves, avec des mesures à température et réglages comparables.

185 Hz ne veut pas dire 185 images par seconde partout

L’écran AMOLED doit atteindre 185 Hz. Cette fréquence représente la capacité maximale de rafraîchissement de la dalle ; elle ne garantit pas que chaque jeu produira autant d’images différentes. Il faut aussi que le logiciel et ses réglages permettent d’exploiter cette cadence.

La batterie de 8 400 mAh répond à une autre contrainte du jeu mobile : garder une réserve suffisante quand l’écran et le processeur travaillent ensemble. Le nombre de minutes gagnées dépendra ensuite de la luminosité, du réseau et de la charge graphique. Les capacités impressionnantes deviennent d’ailleurs un argument de plus en plus visible, comme le montre le Honor WIN RT2 déjà présenté sur Menow.

Le Pro+ chinois ne fixe pas encore le prix français

En Chine, le REDMAGIC 12 Pro+ est présenté avec une recharge filaire de 120 W et sans fil de 80 W, selon GSMArena. Ces valeurs concernent cette version précise. Elles ne doivent pas être automatiquement attribuées au modèle international.

La page mondiale fixe sa présentation au 3 novembre à 7 h EST, soit 13 h en France métropolitaine. Elle ne permet pas encore d’établir son prix français, les configurations vendues dans l’Hexagone ou le début des livraisons. Le rendez-vous porte donc sur le lancement international ; il ne constitue pas une confirmation de disponibilité immédiate en France.