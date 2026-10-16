Si vous attendiez une hausse des mégapixels sur le Galaxy A38, les premières indiscrétions vont dans une autre direction. GalaxyClub avance que Samsung conserverait les définitions photo du Galaxy A37. Une continuité possible de la fiche technique, qui laisse encore beaucoup de place aux changements de matériel et de traitement.

Quatre appareils photo, des définitions déjà connues

Le média néerlandais GalaxyClub évoque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 MP et un module macro de 5 MP. À l’avant, le smartphone recevrait un appareil de 12 MP. L’article original est daté du 15 octobre ; sa reprise du 16 ne constitue pas une deuxième fuite indépendante.

Ces définitions correspondent à celles de l’A37 d’après la source. Samsung n’a pas confirmé cette configuration photo. La fuite ne donne pas les références des capteurs et ne démontre pas que toutes les pièces seraient reprises à l’identique.

Le capteur ne se résume pas à son nombre de pixels

Le nombre de mégapixels indique combien de points composent une image à pleine définition. Il ne décrit pas à lui seul la taille du capteur, l’optique, la stabilisation ou le traitement appliqué aux prises de vue. Deux téléphones affichant le même chiffre peuvent ainsi produire des résultats différents.

Photographier un enfant qui bouge, une rue le soir ou une scène au grand-angle sollicite des qualités différentes. C’est dans ces situations, et en vidéo, que les évolutions deviendront visibles lorsque le téléphone pourra être comparé à son prédécesseur. La fuite ne s’accompagne d’aucun échantillon de l’A38.

Le reste du téléphone demeure ouvert

GalaxyClub envisage une présentation vers mars ou avril 2027 avec l’A58. Le processeur, la batterie et le tarif français de l’A38 ne sont pas établis par ces premiers éléments. Il serait donc prématuré de transformer cette fuite photo en bilan général des nouveautés du téléphone.

La durée du suivi logiciel comptera aussi dans l’intérêt d’un milieu de gamme conservé plusieurs années. Notre guide du support des Samsung Galaxy explique les engagements à vérifier selon les modèles ; aucune promesse propre à l’A38 ne doit encore lui être attribuée.

Pour l’instant, la fuite retire surtout une attente : celle d’une hausse automatique des mégapixels. Elle ne tranche encore ni l’intérêt du prochain Galaxy A, ni son rapport qualité-prix.