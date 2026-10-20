OnePlus : les vérifications à faire après un transfert avec Clone Phone

Clone Phone affiche un transfert terminé et les applications sont revenues sur votre OnePlus. Gardez encore l’ancien appareil accessible : retrouver les icônes ne garantit pas que les données essentielles sont prêtes. Quelques contrôles de fichiers, de comptes et de connexion permettent de repérer ce qui demande une récupération complémentaire avant la remise à zéro.

L’objectif n’est pas de tout recommencer, mais de repérer les éléments qui demandent une connexion, une récupération ou un transfert complémentaire tant que les deux appareils sont encore accessibles.

Ouvrez les fichiers que vous souhaitez retrouver

OnePlus documente la migration de contacts, messages et photos dans son manuel français consacré notamment à Clone Phone. Ce document décrit une procédure sur une génération antérieure ; suivez les indications de votre application actuelle pour les écrans et les catégories proposés sur votre modèle.

Commencez par quelques photos anciennes et récentes, puis une vidéo suffisamment longue pour vérifier sa lecture. Regardez aussi les dossiers où vous conserviez des téléchargements et des documents. Une vignette visible ne dit pas toujours si vous ouvrez un fichier local ou un contenu retrouvé grâce à un service en ligne.

Pour les contacts, recherchez plusieurs personnes par leur nom et contrôlez les numéros. S’il manque une catégorie, identifiez d’abord le compte ou l’emplacement qui la contenait sur l’ancien téléphone, au lieu de relancer aveuglément tout le transfert.

Reconnectez vos applications avant d’effacer l’ancien téléphone

Une application installée et une session prête à l’emploi sont deux choses différentes. Ouvrez la messagerie, le stockage en ligne et les services dont vous dépendez. Vérifiez que le compte affiché est le bon et que les éléments attendus sont accessibles.

Si une reconnexion est demandée, assurez-vous de disposer du mot de passe et du moyen de validation nécessaire. Ne supposez pas qu’un code, une autorisation ou une configuration sensible sera reproduit de la même façon pour toutes les applications.

Pour les données irremplaçables, regardez les possibilités d’export ou de sauvegarde propres au service. Un transfert général du téléphone ne doit pas devenir la seule preuve que vous pourrez retrouver un fichier conservé dans une application particulière.

Faites une courte liste des usages essentiels : passer un appel, recevoir un message, ouvrir un document, retrouver vos contacts. Testez-les sur le nouveau OnePlus avant de retirer définitivement l’accès à l’ancien.

Si un élément manque, notez son nom et son emplacement d’origine. Vous pourrez chercher une récupération ciblée plutôt que recréer des doublons partout. Gardez aussi une sauvegarde distincte des documents importants.

La remise à zéro vient une fois ces contrôles terminés, avec la procédure adaptée à la cession ou à la conservation de l’ancien téléphone. Le transfert est vraiment exploitable lorsque vos tâches habituelles fonctionnent sur le nouveau téléphone.