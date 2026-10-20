Honor : pourquoi Magic Portal ne fonctionne pas avec tous les contenus

Vous maintenez le doigt sur un contenu, mais Magic Portal ne propose pas le service attendu. Le geste ne suffit pas dans tous les cas : le contenu et l’application doivent permettre l’interaction, sur un Honor compatible. Quelques essais ciblés permettent de distinguer une sélection impossible d’une fonction absente ou d’une restriction de l’écran.

Magic Portal sert à transmettre un contenu vers un service proposé, par exemple une adresse vers la navigation. Son comportement dépend du modèle, du logiciel, des applications et de ce qui est affiché à l’écran.

Essayez d’abord un contenu sélectionnable dans une application compatible

Le guide Honor destiné au Royaume-Uni décrit un appui prolongé, puis un glissement vers le bord de l’écran. La durée nécessaire peut varier avec l’application ou l’interface. Un bref toucher ne produit donc pas toujours le même résultat qu’une sélection maintenue.

Pour un premier contrôle, choisissez une adresse ordinaire dans un contexte où le texte est sélectionnable. Vérifiez ensuite les services proposés. Un contenu reconnu ne garantit pas que toutes les applications installées apparaîtront comme destinations.

Une capture ne contourne pas toutes les restrictions

Honor documente aussi l’utilisation d’une capture d’écran lorsque le contenu ne peut pas être déplacé directement. Il est possible de faire glisser son aperçu ou de préparer une sélection dans l’image, selon l’interface disponible.

Mais cette possibilité connaît des limites : certaines applications ou certains écrans restreignent les captures et le glissement. Le constructeur précise alors que Magic Portal n’est pas pris en charge dans ces situations. Il ne faut pas chercher à contourner systématiquement une restriction en installant un outil trouvé au hasard.

Avant de partager une capture, regardez ce qu’elle contient en dehors de l’élément utile. Une adresse peut côtoyer un nom, un message ou une référence de commande. Préparez un extrait correspondant à ce que vous souhaitez réellement transmettre.

Comparez un contenu et une application à la fois

Si le geste fonctionne ailleurs, le problème peut venir du contexte initial plutôt que de toute la fonction. Essayez de reproduire la même sélection dans un autre contenu autorisé, sans multiplier simultanément les modifications de réglages.

Le chemin décrit dans le guide passe par les réglages de l’assistant et Magic Portal. Sur une autre version de MagicOS, les rubriques peuvent être nommées autrement : utilisez la recherche des paramètres et la documentation du modèle pour retrouver la fonction.

Pour signaler un cas précis, conservez le nom de l’application, le type de contenu et l’action tentée. Ces informations permettront de distinguer un geste incomplet, un service absent et une restriction propre à l’écran. Le résultat attendu n’est pas un glissement universel entre toutes les apps, mais un accès plus direct aux services effectivement compatibles.