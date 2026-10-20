vivo X300 Pro : 35, 50 ou 85 mm, quel cadrage choisir pour vos portraits ?

Sur le vivo X300 Pro, les options 35, 50 et 85 mm ne servent pas à désigner un réglage portrait universellement meilleur. Elles changent d’abord ce qui entre dans le cadre. Pour choisir, partez de la personne, du décor et du recul dont vous disposez, puis comparez le rendu à la distance adaptée.

Ces valeurs décrivent des focales équivalentes proposées par le système photo. Elles ne signifient pas que le téléphone possède un objectif physique distinct pour chaque bouton affiché.

Choisissez une focale selon le cadre et le recul disponibles

La présentation européenne du X300 Pro décrit un mode portrait multifocal avec des valeurs de 24, 35, 50, 85 et 135 mm. Le choix doit partir de l’image souhaitée, plutôt que d’une règle qui désignerait une seule valeur comme toujours supérieure.

Un cadrage plus large permet de conserver davantage de décor. Un cadrage plus resserré aide à isoler la personne, mais peut vous demander de reculer pour garder le même buste ou le même visage dans l’image. Dans une petite pièce, ce recul disponible devient un critère décisif.

Comparez les proportions du visage et la place du décor

Si vous vous approchez beaucoup avec un cadrage large, les proportions apparentes du visage peuvent changer. Ce n’est pas seulement une question de nombre de mégapixels : le point de vue et la distance font partie du résultat.

Pour comparer, photographiez une personne consentante dans un endroit où vous pouvez vous déplacer. Essayez un cadrage large, puis une valeur plus longue en reculant pour conserver une taille de sujet proche dans l’image. Regardez les proportions et la place du décor, pas uniquement le flou derrière la tête.

Si vous ne pouvez pas reculer, changez la composition. Un portrait moins serré peut mieux convenir au lieu qu’un visage photographié trop près pour reproduire un exemple vu ailleurs.

Avec plusieurs personnes, contrôlez les bords et la place laissée à chacun. Un cadrage qui fonctionne pour une seule personne peut couper les épaules d’un groupe ou obliger tout le monde à se serrer inutilement.

Avant de déclencher, choisissez ce que vous voulez raconter : une expression, une tenue ou un moment dans un lieu identifiable. Vous saurez alors s’il faut garder de l’espace autour du sujet ou chercher une composition plus serrée.

Comparez enfin les fichiers à une taille d’affichage proche de leur usage final. Un portrait destiné à être imprimé, recadré ou partagé sur téléphone ne se juge pas seulement à partir de son aperçu. Gardez aussi une prise un peu plus large lorsque vous hésitez : elle laisse davantage de latitude pour ajuster le cadrage final sans refaire poser la personne.