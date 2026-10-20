iPhone 18 Pro : HEIF Max ou ProRAW, le bon choix ne dépend pas seulement des 48 Mpx

Sur l’iPhone 18 Pro, choisir ProRAW ne revient pas seulement à choisir davantage de mégapixels. L’intérêt dépend de ce que vous ferez ensuite du fichier : partage rapide, recadrage ou retouche. HEIF Max et ProRAW répondent à des besoins différents, avec des conséquences sur la taille des images et les applications utilisées pour les ouvrir.

Le nombre de mégapixels ne décrit pas à lui seul le format. Deux fichiers de définition élevée peuvent contenir des informations différentes et demander une gestion différente pour le stockage comme pour le partage.

ProRAW sert surtout à conserver de la latitude en retouche

Le guide Apple pour iOS 27 décrit ProRAW comme une combinaison d’informations RAW et du traitement de l’iPhone. L’objectif est de donner davantage de contrôle sur l’exposition, les couleurs et la balance des blancs lors de la retouche.

Ces informations supplémentaires produisent des fichiers plus volumineux. Il faut donc choisir ce format pour une intention concrète, plutôt que l’activer uniquement parce que le mot Pro semble désigner une meilleure photo dans toutes les situations.

Le guide précise aussi que ProRAW n’est pas pris en charge en mode Portrait. Le format de fichier et les modes de prise de vue ne sont donc pas des réglages indépendants que l’on peut toujours combiner librement.

Comparez HEIF Max et ProRAW dans votre usage réel

Apple propose des options de format et de résolution sur les modèles compatibles, notamment 12 MP, 48 MP et HEIF 48 MP. Le réglage réellement actif doit être regardé dans Caméra et dans les paramètres de format, avec les possibilités propres au modèle.

Pour une image destinée à être envoyée rapidement, demandez-vous si vous aurez réellement besoin de reprendre les réglages d’un fichier RAW. Si ce n’est pas le cas, un format plus simple à partager peut correspondre davantage à l’usage attendu.

Après un changement de mode ou de réglage, contrôlez les informations du fichier obtenu. Le résultat enregistré est un meilleur repère que le seul souvenir d’avoir choisi une option lors d’une séance précédente.

Prenez une scène stable dans les formats que vous souhaitez comparer, puis regardez leur taille et la manière dont votre application de retouche les ouvre. Essayez une correction d’exposition ou de balance des blancs et observez si la latitude supplémentaire vous sert.

Testez aussi le partage vers le destinataire habituel. Voulez-vous transmettre le fichier de travail ou une image prête à regarder ? L’export final peut être différent du fichier conservé pour la retouche ; vérifiez ce qui arrive réellement de l’autre côté.

Vous pouvez garder ProRAW pour certaines scènes et un autre format pour le quotidien. Le bon choix est celui dont vous exploitez les possibilités sans multiplier inutilement les gros fichiers. Avant une longue sortie, contrôlez également le stockage restant pour ne pas découvrir la limite au moment de photographier.