One UI 9 : copier une photo dans le Dossier sécurisé ne retire pas forcément l’original

Ajouter une photo au Dossier sécurisé ne la fait pas nécessairement disparaître de Galerie. Sur un Galaxy sous One UI 9, tout dépend notamment du choix entre Copier et Déplacer. Si vous avez conservé l’original dans l’espace habituel, protéger le nouvel exemplaire ne rend pas cet original inaccessible.

Le Dossier sécurisé est un espace séparé, protégé par un verrouillage. Sa présence ne transforme pas automatiquement les autres exemplaires du même document en fichiers privés.

Copier une photo laisse l’original à sa place

La documentation de Samsung France décrit l’ajout de fichiers dans le Dossier sécurisé et le choix entre Copier et Déplacer. Copier garde le fichier dans son emplacement de départ tout en ajoutant un exemplaire dans l’espace protégé. Déplacer sert à le transférer.

Pour comprendre le résultat sans toucher à une photo importante, faites un essai avec une image ordinaire. Ajoutez-la en choisissant Copier, puis regardez les deux emplacements. Vous pourrez ensuite comparer avec un déplacement et reconnaître les options proposées sur votre appareil.

Ce contrôle est particulièrement utile lorsqu’un document existe déjà en plusieurs versions : photo d’origine, téléchargement, capture d’écran ou pièce jointe enregistrée. Agir sur un exemplaire ne permet pas de conclure que tous les autres ont suivi.

Verrouillez le dossier et recherchez les autres copies

Samsung permet également de masquer le raccourci du Dossier sécurisé dans la liste des applications. Cette option change sa visibilité, tandis que le code, le mot de passe ou la biométrie contrôlent l’accès. Le dossier ne devient pas un simple album masqué parce que son icône disparaît.

Choisissez un verrouillage adapté et vérifiez son comportement avant d’y placer vos documents. Une personne qui utilise votre téléphone ne doit pas pouvoir ouvrir cet espace uniquement parce que vous l’aviez laissé accessible pendant votre dernière consultation.

Après un déplacement, revenez dans la galerie habituelle et cherchez le document concerné. Examinez les dossiers de téléchargement ou les pièces jointes si vous l’avez reçu plusieurs fois. Pour une image synchronisée avec un service en ligne, vérifiez séparément ce que ce service conserve : un changement d’emplacement local ne renseigne pas à lui seul sur toutes les copies distantes.

N’effacez pas plusieurs fichiers au hasard pour obtenir un résultat plus discret. Identifiez d’abord l’exemplaire que vous souhaitez conserver et les sauvegardes disponibles. Pour vérifier le résultat, posez-vous deux questions : le document s’ouvre-t-il dans l’espace protégé, et reste-t-il un exemplaire accessible dans l’espace ordinaire ?