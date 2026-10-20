OnePlus 15 : un chargeur USB-C de 120 W ne garantit pas la charge SUPERVOOC à 120 W

Un adaptateur USB-C marqué 120 W ne fournit pas automatiquement une charge SUPERVOOC à 120 W au OnePlus 15. La puissance maximale affichée ne décrit qu’une partie de l’équation : le protocole, le câble et les conditions du téléphone déterminent aussi ce que l’ensemble peut fournir. Voici les éléments à comparer avant de racheter un accessoire.

Le OnePlus 15 est présenté en France avec une charge filaire SUPERVOOC jusqu’à 120 W. Cela décrit une possibilité dans les conditions prévues, pas une puissance constante obtenue avec chaque chargeur USB-C.

La puissance dépend du protocole de charge utilisé

La page française du OnePlus 15 précise que les mesures de charge ont été réalisées avec l’adaptateur officiel SUPERVOOC 120 W, dans des conditions de laboratoire, écran éteint et avec le mode de charge indiqué. La température et les conditions d’utilisation font varier les résultats.

Pour voir pourquoi le protocole compte, regardez l’adaptateur double port 100 W de la marque. Sa fiche distingue un maximum de 100 W en SUPERVOOC, de 65 W en Power Delivery et de 63 W en PPS. C’est un exemple de différences au sein d’un même adaptateur, pas une recommandation de cet ancien accessoire pour atteindre 120 W sur le OnePlus 15.

Contrôlez le câble, les ports et les conditions du téléphone

Un câble qui recharge le téléphone n’est pas automatiquement celui qui permet la puissance la plus élevée. Consultez la compatibilité annoncée avec le protocole, pas seulement la forme de ses connecteurs.

Sur un chargeur à plusieurs ports, regardez également la répartition lorsque plusieurs appareils sont connectés. Une puissance totale ne décrit pas nécessairement ce qui reste disponible sur le port du smartphone. La fiche doit permettre de distinguer usage d’un seul port et usage simultané.

Notez le niveau de batterie de départ, l’accessoire utilisé et l’activité du téléphone. Une session de jeu, un appareil déjà chaud ou une charge commencée près de 100 % ne reproduisent pas les conditions d’une mesure de laboratoire.

Si vous possédez déjà l’ensemble compatible recommandé pour votre modèle, commencez par cet ensemble et vérifiez le comportement affiché. Pour un autre chargeur, cherchez son profil de sortie et les compatibilités documentées avant d’acheter encore un câble.

Le but est de déterminer ce qui limite réellement la charge : protocole différent, câble inadapté, partage entre ports ou conditions du téléphone. Une vitesse inférieure à une promesse maximale ne suffit pas à diagnostiquer une batterie défectueuse. Le bon repère reste l’ensemble téléphone–chargeur–câble, utilisé dans des conditions identifiées.