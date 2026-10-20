iOS 27 : supprimer une eSIM ne résilie pas votre forfait mobile

La ligne a disparu des réglages de l’iPhone : cela prouve que son profil a été retiré, pas que l’abonnement est arrêté. Sous iOS 27, effacer une eSIM ne résilie pas le forfait. Cette distinction compte autant pour une ligne devenue inutile que pour un dépannage où vous pourriez avoir besoin de la réactiver.

Cette différence compte aussi pendant un dépannage. Effacer le profil pour tenter de retrouver du réseau peut ajouter une difficulté : il faudra obtenir les moyens de réactiver la ligne.

La résiliation du forfait se demande à l’opérateur

Dans sa fiche française sur l’effacement d’une eSIM, Apple indique de contacter l’opérateur pour résilier un forfait. Le téléphone gère le profil permettant d’utiliser la ligne, tandis que l’opérateur gère l’abonnement et ses conditions.

Avant d’agir, identifiez donc votre objectif. Souhaitez-vous changer de téléphone, retirer une ancienne ligne déjà transférée ou arrêter de payer un forfait ? Ces situations peuvent demander des opérations différentes et ne doivent pas être traitées avec le même bouton.

Effacer une eSIM peut compliquer un dépannage

Apple déconseille cette suppression à des fins de dépannage, sauf si l’opérateur la demande. Si vous effacez le profil, le constructeur indique qu’il faudra contacter votre opérateur pour obtenir une nouvelle eSIM. Ne comptez pas automatiquement sur un ancien code d’activation pour la remettre en service.

Avant de suivre une consigne reçue par téléphone ou par écrit, vérifiez la ligne concernée et les moyens de réactivation prévus. C’est particulièrement utile lorsque le numéro sert aussi à recevoir des codes de connexion. Gardez une autre possibilité de joindre l’assistance pendant l’intervention.

Contrôlez la ligne choisie avant toute suppression

Le parcours documenté passe par Réglages, puis Données cellulaires. Avec un seul forfait, Apple indique l’option Supprimer l’eSIM ; avec plusieurs forfaits, sélectionnez d’abord celui que vous voulez effacer, puis l’option de suppression correspondante. Les intitulés affichés peuvent varier selon la présentation du système.

Vérifiez le numéro ou le libellé du forfait avant de confirmer. Une étiquette comme Personnel ou Voyage aide à s’orienter, mais elle ne remplace pas le contrôle de la ligne réellement sélectionnée.

Lors d’un effacement complet de l’iPhone, Apple propose également de conserver ou d’effacer l’eSIM. Le choix dépend de ce que vous allez faire du téléphone. Si vous le cédez après transfert de votre ligne, suivez la préparation à la cession ; si vous le réinitialisez pour le garder, ne retirez pas le profil sans avoir prévu la suite.

Pour une résiliation, conservez séparément la confirmation de l’opérateur. C’est elle qui renseigne sur la fin du forfait : l’absence de ligne dans les réglages de l’iPhone ne permet pas de conclure que le contrat a été fermé.