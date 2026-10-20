HyperOS 4 : l’extension de mémoire utilise votre stockage, voici ce qu’elle change vraiment

Un Xiaomi annoncé avec une quantité de RAM « étendue » ne possède pas forcément toute cette capacité en mémoire physique. Sous HyperOS 4, l’extension de mémoire utilise une partie du stockage. Avant d’activer une valeur élevée ou de comparer deux fiches techniques, regardez ce que le téléphone possède réellement et ce que le réglage réserve.

L’extension existe aussi sur des versions antérieures d’HyperOS. Sa présence et les tailles proposées dépendent du modèle ; elle ne constitue pas une promesse de performances identiques pour tous les Xiaomi, Redmi et POCO.

L’extension réserve du stockage, sans ajouter de RAM physique

Xiaomi explique, dans sa fiche française du Xiaomi 15, que l’extension utilise de l’espace de stockage pour augmenter la mémoire utilisable. Le constructeur la présente comme une aide au multitâche. Cela ne fournit toutefois pas une mesure du gain que vous obtiendrez dans une application précise.

La fonction ne change ni le processeur ni la quantité de RAM installée. Un affichage qui additionne mémoire physique et extension ne doit donc pas être lu comme la configuration d’un modèle possédant toute cette capacité en RAM matérielle.

Gardez de la place pour appliquer le réglage

Pour le Xiaomi 15, le chemin documenté passe par Paramètres, Paramètres supplémentaires, puis Extension de mémoire. Xiaomi décrit aussi un accès depuis À propos du téléphone, Stockage et Fichiers système. Après avoir choisi une taille, il faut redémarrer pour appliquer le changement.

Sur un autre modèle, cherchez le nom de la fonction dans les paramètres et regardez les choix réellement proposés. Ne suivez pas un tutoriel qui promet une capacité absente du menu. Xiaomi précise que l’extension nécessite suffisamment d’espace disponible.

Si votre téléphone est presque plein, regardez d’abord ce qui occupe son stockage. Réserver davantage d’espace à une fonction système ne remplace pas le tri des gros fichiers et ne résout pas automatiquement un problème de stockage saturé.

Mesurez son intérêt dans vos usages habituels

Pour juger l’intérêt du réglage, choisissez un usage que vous connaissez : passer entre plusieurs applications, reprendre une page ou revenir à un document. Refaites la même séquence après modification et redémarrage. Observez surtout les rechargements d’applications et la facilité à reprendre votre tâche.

Gardez autant que possible les mêmes conditions pendant la comparaison. Une mise à jour, un téléchargement ou une connexion différente peuvent modifier le comportement sans rapport avec la mémoire. Une impression sur quelques secondes ne permet pas d’attribuer tout changement au réglage.

Enfin, notez le réglage initial avant d’intervenir. Si vous ne constatez aucun avantage dans vos usages, vous pourrez revenir à la configuration précédente plutôt que de conserver une valeur élevée simplement parce qu’elle semble meilleure sur la fiche du téléphone.