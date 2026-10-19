Votre VPN coupe entre le Wi-Fi et la 5G : les vérifications à faire sur Android

Le Wi-Fi disparaît, la 5G prend le relais et la page se fige. Avec un VPN actif, cette pause peut correspondre à la reconnexion du tunnel ou au blocage des échanges tant que la protection n’est pas rétablie. Avant de modifier les réglages, séparez les trois pistes : le réseau mobile, le serveur VPN et les options qui empêchent de communiquer hors du tunnel.

Une pause visible ne signifie pas forcément une fuite de données ; une icône VPN présente ne prouve pas non plus que toutes les applications fonctionnent normalement.

Le VPN doit retrouver son serveur quand le téléphone change de réseau

En passant du Wi-Fi à la connexion mobile, le téléphone peut changer d’adresse et de chemin réseau. Le VPN doit continuer à joindre son serveur ou établir à nouveau les échanges nécessaires. La rapidité de cette transition dépend de l’application, du protocole et de la qualité des deux réseaux.

WireGuard décrit notamment une capacité de roaming entre adresses réseau. Cette possibilité technique n’est pas une promesse qu’un appel vidéo ou une partie en ligne traversera toujours la transition sans interruption. Ces usages réagissent aussi aux pertes de réseau et aux délais du service utilisé.

Le bon test consiste à comparer le même trajet avec une opération simple, comme l’ouverture d’une page, avant d’en tirer une conclusion sur un appel. Un podcast déjà chargé peut continuer pendant une coupure et donner l’impression que tout reste connecté.

Vérifiez d’abord que la 5G fonctionne sans changer plusieurs réglages

Dans un contexte où vous pouvez interrompre vos activités, regardez l’état du réseau mobile puis l’état de connexion affiché par le VPN. Attendez le retour éventuel du tunnel et notez si le problème apparaît à chaque sortie du Wi-Fi ou seulement dans une zone précise.

Si un test sans VPN est nécessaire, évitez de poursuivre une tâche sensible pendant cet essai. Vérifiez simplement que la connexion mobile fonctionne, puis réactivez la protection. Si le réseau est déjà instable sans VPN, changer tous les paramètres du tunnel risque de masquer la cause initiale.

Le blocage peut être la protection que vous avez activée

Certains logiciels proposent un kill switch, destiné à empêcher des échanges hors du tunnel lorsque celui-ci tombe. Android peut également proposer une configuration de VPN permanent et des options associées, selon l’appareil et l’application. Les noms et la disponibilité ne sont pas identiques chez tous les fournisseurs.

La documentation Android sur les VPN décrit les réglages de connexion et leurs limites. Consultez aussi l’aide de votre fournisseur avant de modifier une option de blocage. Une absence d’Internet peut correspondre au comportement demandé, tant que la connexion protégée n’est pas revenue.

Demandez-vous ce que vous préférez dans cette situation : attendre la reconnexion ou laisser éventuellement passer des échanges autrement. Ce choix de fonctionnement doit être conscient. Désactiver une option au hasard pour faire disparaître la coupure change parfois la protection recherchée au départ.

Comparez les transitions avec une méthode simple

Notez la version de l’application et le protocole sélectionné, s’il est affiché. Testez la sortie du Wi-Fi dans un endroit où le réseau mobile est habituellement stable. Regardez si le VPN se reconnecte seul et combien de temps l’interruption dure approximativement. Recommencez une fois sans modifier les autres paramètres. Si le fournisseur recommande un autre protocole, comparez ensuite ce seul changement.

Quatre notes suffisent pour un premier retour utile : le réseau utilisé, le symptôme, l’état du VPN et la manière dont la connexion revient. Si le problème persiste, ces détails aideront davantage le support qu’un message disant seulement que « la 5G ne marche pas avec le VPN ».

L’objectif n’est pas de promettre une transition invisible. Il est de savoir si vous rencontrez une zone de mauvaise couverture, une reconnexion lente ou un blocage volontaire des échanges non protégés. Chacun appelle une réponse différente.