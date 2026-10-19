Une application a disparu de votre Galaxy mais reste installée : où la retrouver

L’icône a disparu, mais l’application est peut-être toujours là. Sur un Galaxy, une fiche encore présente dans Paramètres, Applications permet de commencer le diagnostic sans réinstaller le programme ni effacer ses données. Le raccourci peut avoir été retiré, l’icône masquée ou l’application désactivée : cherchez lequel de ces cas correspond à votre téléphone.

Le bon point de départ consiste à retrouver l’application elle-même, puis à comprendre pourquoi son accès habituel n’apparaît plus. Les intitulés varient selon la version de One UI et le modèle : utilisez la recherche des paramètres si le chemin présenté diffère légèrement.

La fiche dans les paramètres permet de savoir si l’app est encore là

Ouvrez les paramètres du téléphone, puis la liste des applications. Recherchez le nom exact du service, en vous aidant aussi du nom de son éditeur si plusieurs applications se ressemblent. Un jeu ou un outil peut avoir changé d’icône sans avoir été supprimé.

Si sa fiche existe et propose une ouverture, essayez de la lancer depuis là. Une ouverture réussie permet de concentrer la recherche sur l’icône ou le lanceur. Si le programme se ferme ou réclame une connexion, vous avez retrouvé l’application : le dysfonctionnement qui reste à traiter est différent de sa disparition visuelle.

Si aucune fiche ne correspond, vérifiez le magasin officiel dans lequel vous l’aviez obtenue. Un bouton d’installation et un bouton d’ouverture ne racontent pas la même chose. Contrôlez l’éditeur avant de télécharger un remplaçant au nom presque identique.

Un raccourci retiré ne supprime pas l’application

Une application peut ne plus être sur une page d’accueil tout en restant dans l’écran qui regroupe les applications. Parcourez aussi les dossiers et utilisez la recherche disponible dans le lanceur. Une icône déplacée entre deux pages n’a besoin que de retrouver sa place.

Lorsque vous retrouvez l’icône, un appui prolongé permet généralement de la replacer sur l’accueil, selon le lanceur utilisé. Vérifiez ensuite la page sur laquelle elle a été ajoutée. Si vous utilisez un autre lanceur que celui de Samsung, ses propres réglages peuvent intervenir.

Samsung permet de masquer une icône sans désinstaller l’app

La procédure officielle de Samsung distingue la suppression, le masquage et la désactivation. Pour retrouver une application masquée, ouvrez les réglages de l’écran d’accueil et cherchez Masquer les applications sur les écrans d’accueil et Applications, ou l’intitulé équivalent.

Ouvrez la liste des applications masquées. Repérez l’application recherchée dans la sélection. Retirez-la des applications masquées. Validez, puis contrôlez sa présence dans l’écran des applications.

Ce réglage agit sur la visibilité de l’icône. Il ne crée pas une nouvelle installation et ne doit pas être confondu avec une protection de compte ou un verrouillage des données. Si vous l’aviez masquée volontairement, vérifiez aussi ce que vous souhaitez rendre visible à nouveau.

Si la fiche affiche « Activer », l’application a été désactivée

Sur certaines applications préinstallées, Samsung propose la désactivation plutôt que la désinstallation. La fiche peut alors afficher un bouton permettant de les réactiver. Lisez l’action proposée : Activer n’est pas la même chose qu’ouvrir ou mettre à jour.

Après la réactivation, recherchez à nouveau l’icône et ouvrez le programme. Un service peut demander une mise à jour ou une reconnexion avant de reprendre son fonctionnement normal. Ne changez pas plusieurs réglages à la fois : vous saurez plus facilement quelle action a rétabli l’accès.

Gardez enfin l’effacement des données hors de ce premier diagnostic. Il peut retirer des réglages et des informations conservés localement, alors que l’objectif était seulement de retrouver une icône. Si l’application est installée et s’ouvre, commencez par lui rendre une place accessible sur votre écran.