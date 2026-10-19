Galaxy Z en 2027 : Samsung envisagerait six modèles, dont un écran coulissant

Six noms circulent pour les futurs Galaxy Z de Samsung. Parmi eux figure une piste plus inhabituelle : un Galaxy Z Slide à écran coulissant. Cette liste pourrait annoncer une diversification des formats en 2027. Elle reste toutefois une rumeur, sans validation de Samsung ni calendrier français établi.

Aucun de ces six noms ne vaut annonce officielle. Il s’agit d’une hypothèse de gamme, qui associe des renouvellements attendus à des variantes et à un format encore incertain.

Six noms sont cités, sans confirmation de Samsung

Dans son article du 17 octobre, Gizmochina relaie une information attribuée à TheGalox. Les six noms cités sont Galaxy Z Fold 9, Fold 9 Pro, Fold 9 Ultra, Flip 9, TriFold 2 et Slide. La même piste a circulé avant ce relais : sa republication ne constitue pas six confirmations indépendantes.

Six noms dans une fuite ne garantissent pas six produits en boutique, ni un calendrier commun. Des appellations évoquées en amont peuvent changer, et une hypothèse de portefeuille mondial ne décrit pas automatiquement la sélection qui serait proposée en Europe.

Le Galaxy Z Slide reste une hypothèse de format

Le terme évoque un écran qui s’étendrait par un mouvement coulissant, plutôt qu’une simple ouverture en deux. Les éléments disponibles ne permettent cependant pas de fixer son mécanisme exact, sa diagonale, son épaisseur ou sa résistance.

Il faut donc distinguer l’idée de format des caractéristiques que l’on aimerait lui prêter. La seule présence d’un nom dans une liste ne fournit pas une démonstration matérielle, encore moins un test de fiabilité. Les visuels déjà connus d’autres Galaxy ne montrent pas ce supposé téléphone.

Même si une partie de cette gamme se concrétise, il faudra vérifier chaque modèle séparément : annonce officielle, marchés concernés, prix et date de vente. Aucun de ces éléments ne peut être déduit de la liste relayée.

Cette rumeur intéresse surtout les utilisateurs qui suivent l’évolution des formats Samsung. Elle ne permet pas encore de comparer un éventuel Slide à un Fold disponible, ni de considérer les suffixes Pro et Ultra comme des niveaux d’équipement établis. Le prochain progrès réel sera une confirmation sur un produit identifiable, plutôt qu’un nouveau relais de la même liste de noms.