Nothing Phone (3) : un retour après Nothing OS 5 signale des blocages en mode Portrait

Le mode Portrait se fige lors du passage de 1× à 3× : c’est le problème décrit par un propriétaire de Nothing Phone (3) après l’installation de Nothing OS 5. Le symptôme est assez précis pour être suivi. Il ne permet toutefois pas d’annoncer une panne générale de la caméra après la mise à jour.

Avant d’en tirer une décision d’installation, il faut regarder qui témoigne et sur quel appareil. Un forum rassemble des configurations et des versions différentes ; ses messages servent à identifier une piste, pas à mesurer la proportion de téléphones touchés.

Un propriétaire de Phone (3) décrit le blocage entre 1× et 3×

Dans le fil communautaire consacré à Nothing OS 5, l’utilisateur bhandaribishal68 explique que le Portrait démarre à 3×. Basculer entre 1× et 3× pourrait figer l’aperçu ou fermer l’application sur son appareil. Il précise que le mode Photo ordinaire fonctionne normalement.

Il rapporte aussi des bruits mécaniques lors de changements de mode. Ce second point ne suffit pas à diagnostiquer un défaut matériel. La discussion contient des interprétations d’autres membres, mais aucune expertise du téléphone concerné permettant de conclure à une panne de ses composants.

Des symptômes antérieurs empêchent d’accuser toute la mise à jour

Un autre participant décrit des symptômes comparables sur des Phone (3a) avec une version antérieure du système. Ce retour ne prouve pas non plus une cause commune ; il empêche surtout d’affirmer que tout phénomène similaire serait apparu avec Nothing OS 5.

Le journal officiel du Phone (3), publié le 12 octobre, identifie la version C5.0-260924-2115, fondée sur Android 17. Il annonce un déploiement progressif et des évolutions de l’appareil photo. Ces informations ne constituent pas une reconnaissance officielle du blocage décrit dans le forum.

Si votre téléphone présente le même comportement, relevez la version complète du système, le mode choisi, le niveau de zoom initial et l’action qui déclenche le gel. Notez aussi si le problème se reproduit en Photo ordinaire. Précisez ce qui fonctionne encore : cette information compte autant que la description du blocage.

Nothing indique un canal de retour depuis Paramètres, Système, Feedback, dont le libellé peut être traduit selon la langue de l’appareil. Une courte description reproductible y sera plus exploitable qu’un commentaire annonçant simplement que les photos sont devenues mauvaises.

Le témoin dit avoir déjà essayé plusieurs manipulations, sans succès. Il n’y a donc pas de base pour présenter l’effacement des données comme un correctif garanti. Gardez vos fichiers sauvegardés et recherchez une réponse officielle correspondant précisément à votre modèle et à votre version avant d’entreprendre une opération plus large.