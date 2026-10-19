Galaxy S27+ : Samsung pourrait retirer une fonction utile pour retrouver ses objets

Le Galaxy S27+ pourrait perdre l’UWB, une technologie utile à la localisation précise d’accessoires compatibles. La piste vient d’informations rapportées sur un dossier chinois, où la fonction serait mentionnée pour les modèles Pro et Ultra, sans apparaître pour le modèle standard ni le Plus. À ce stade, Samsung n’a pas confirmé ce retrait.

Pour les utilisateurs qui retrouvent leurs accessoires avec la localisation précise, cette question peut peser davantage qu’un changement de dimensions. Mais une mention absente dans un document préliminaire ne constitue pas, à elle seule, une fiche technique définitive.

L’UWB manque dans les données chinoises rapportées

Dans un article publié le 16 octobre, SamMobile relaie les observations d’Abhishek Yadav sur les données du MIIT. Le site rapporte une différence entre les quatre modèles supposés de la gamme concernant l’UWB. Nous n’avons pas pu recouper indépendamment l’intégralité du dossier original : cette absence doit rester présentée comme une indication rapportée.

L’omission laisse plusieurs possibilités ouvertes : caractéristique supprimée, dossier incomplet ou périmètre limité de la déclaration. Le dossier concerne par ailleurs le marché chinois. Il ne suffit donc pas à fixer l’équipement d’un éventuel Galaxy S27+ vendu en France.

Les accessoires compatibles sont les premiers concernés

Cette technologie peut servir à une localisation de proximité plus précise avec un accessoire qui la prend lui aussi en charge. La question est différente de la simple présence du Bluetooth : perdre l’UWB ne signifie pas perdre toutes les fonctions de recherche d’objets ou toute connexion à des accessoires.

Si vous utilisez déjà cette recherche précise, retenez surtout le nom de la fonction et les conditions de compatibilité de votre accessoire. Lors du choix d’un prochain téléphone, ce sera un critère à vérifier dans la fiche locale, plutôt qu’un avantage à déduire automatiquement du suffixe Plus.

La variante européenne reste à documenter

Ni le prix français ni la configuration européenne ne sont établis par cette information. Il serait donc prématuré de présenter le Galaxy S27+ comme un recul confirmé ou de recommander un autre modèle sur cette seule base.

Le prochain élément décisif sera une confirmation explicite de Samsung ou une documentation détaillée de la variante européenne. En attendant, cette piste mérite une place dans les critères à surveiller, avec un statut clair : un doute sur une caractéristique, et non l’annonce officielle de sa suppression.