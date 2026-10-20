Google Photos : libérer de l’espace sur votre téléphone ne vide pas votre stockage Google

Récupérer plusieurs gigaoctets sur le téléphone ne rend pas nécessairement de la place à votre compte Google. Le bouton Libérer de l’espace sur cet appareil de Google Photos retire des copies locales déjà sauvegardées. Il faut savoir où se trouvent les exemplaires conservés avant de confirmer, surtout si vous souhaitez consulter ces images sans réseau.

Les deux jauges ne mesurent donc pas la même chose. Un téléphone presque plein et un compte Google saturé peuvent demander des actions différentes, même si les mêmes photos apparaissent dans l’application.

Le nettoyage retire des copies locales déjà sauvegardées

La fiche Google Photos demande de vérifier la sauvegarde avant d’utiliser cette fonction. Dans l’application Android, touchez votre profil puis Libérer de l’espace sur cet appareil. Le menu affiche la quantité pouvant être récupérée avant confirmation.

Google explique que les images concernées restent consultables dans Google Photos et sur son site, avec le compte approprié. En revanche, les copies retirées ne restent pas accessibles dans la galerie locale habituelle ni lorsque vous êtes hors connexion.

Une photo visible dans l’application ne prouve donc pas qu’un exemplaire complet est encore enregistré sur le téléphone. Après le nettoyage, gardez cette différence en tête avant un trajet sans réseau ou l’utilisation d’une autre application de galerie.

Contrôlez le compte avant de libérer de la place

Regardez l’adresse du compte sélectionné, puis l’état de la sauvegarde. Si plusieurs comptes sont utilisés sur le téléphone, assurez-vous de savoir où les images sont enregistrées. Ne déduisez pas que tout est sauvegardé parce que l’icône de l’application est présente ou qu’un ancien téléphone affichait déjà vos souvenirs.

Pour les fichiers importants, ouvrez quelques éléments depuis un autre appareil connecté au même compte. Vérifiez des photos anciennes, une vidéo récente et les dossiers auxquels vous tenez. Ce contrôle ne remplace pas une stratégie de sauvegarde, mais il permet de repérer un mauvais compte ou une attente de transfert avant de retirer les copies locales.

Pour un compte Google plein, examinez le stockage en ligne

Si l’alerte concerne le stockage du compte, cherchez le gestionnaire correspondant plutôt que de répéter le nettoyage de l’appareil. Retirer une copie du téléphone ne supprime pas la photo sauvegardée et ne libère donc pas le même espace.

Avant de supprimer dans la photothèque, identifiez précisément ce que vous souhaitez garder. Le bouton de suppression n’a pas le même objectif que Libérer de l’espace sur cet appareil. Il ne faut pas l’utiliser comme un raccourci supposé équivalent.

Pour vos prochains déplacements, préparez aussi les images dont vous avez besoin sans connexion. Un billet, une réservation ou une photo de document utile ne devrait pas devenir inaccessible simplement parce que vous avez récupéré de la place la veille. Ouvrez-les dans les conditions où vous comptez réellement les consulter.