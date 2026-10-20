One UI 9 : pourquoi DeX peut fonctionner sur un écran, mais plus dans l’application PC

Votre Galaxy sous One UI 9 ne lance plus son bureau dans l’application DeX de Windows ? Avant de changer de câble, vérifiez le service utilisé : DeX pour PC a perdu sa compatibilité à partir de One UI 7. Cela ne permet pas de conclure que le téléphone a aussi perdu toute connexion DeX à un écran externe.

Elle ne signifie pas que toutes les formes de DeX ont disparu. L’ancienne application PC, la connexion directe à un moniteur et Lien avec Windows correspondent à des usages distincts, avec leurs propres conditions de compatibilité.

L’application DeX pour PC ne prend plus en charge les versions récentes

L’assistance Samsung en français précise la fin de compatibilité de DeX pour PC avec One UI 7 et les versions ultérieures. Pour les échanges avec Windows, Samsung oriente les utilisateurs vers Lien avec Windows, notamment pour les appels, les messages et certaines applications compatibles.

Commencez par regarder la version du Galaxy dans ses informations logicielles. Si vous suivez une vidéo réalisée avec un ancien téléphone, son parcours peut correspondre à une compatibilité qui n’existe plus sur votre système. Réinstaller plusieurs fois le même programme PC ne rétablit pas cette prise en charge.

L’écran externe et Lien avec Windows répondent à des besoins différents

Samsung distingue la connexion DeX à un écran externe de son ancienne application ordinateur. Sur un modèle compatible DeX, le téléphone peut fournir l’interface à un moniteur ou à un téléviseur avec une connexion et des accessoires adaptés. Le PC ne sert alors pas d’intermédiaire.

Il faut vérifier la compatibilité du Galaxy, de l’écran et de la liaison. Un port USB-C ne garantit pas à lui seul tous les usages vidéo. Ne choisissez pas un adaptateur uniquement parce que ses connecteurs entrent dans les prises : consultez les possibilités annoncées pour le téléphone et le moniteur.

La documentation Samsung sur les changements de connexion confirme également le maintien d’autres formes de DeX compatibles. Cela ne rend pas chaque Galaxy éligible : le modèle exact reste déterminant.

Pour retrouver des messages et certaines applications sur votre PC habituel, examinez Lien avec Windows. Pour utiliser un environnement DeX fourni par le téléphone sur un écran indépendant, vérifiez la sortie DeX du modèle. Ces deux besoins peuvent sembler proches, mais ne demandent pas le même équipement.

Notez les références du téléphone, du moniteur et du câble avant un nouvel essai. Vous pourrez ainsi identifier une incompatibilité plutôt que multiplier les accessoires. Si l’usage recherché est l’ancienne fenêtre DeX dans Windows, la première réponse se trouve dans la version de One UI, avant le moindre achat.