HyperOS 4 : supprimer une application peut aussi effacer les données de sa copie

Deux icônes d’une même application, deux comptes utilisés au quotidien : le double peut sembler indépendant. Sa suppression ne suit pourtant pas exactement la même logique que celle de l’original. Avant un nettoyage sous HyperOS 4, repérez l’application principale et sa copie pour éviter de retirer les deux environnements en une seule opération.

Xiaomi précise que désinstaller l’application principale supprime aussi sa copie associée. À l’inverse, supprimer uniquement la copie ne retire pas l’application d’origine. Ce mécanisme mérite un contrôle avant un nettoyage sous HyperOS 4.

Identifiez le compte ouvert dans chaque application

La fonction crée une instance supplémentaire d’une application compatible. La fiche d’assistance Xiaomi explique que les données de l’original et du double sont indépendantes. Une marque sur l’icône de la copie aide à identifier son origine, y compris pour les notifications.

Avant toute suppression, ouvrez les deux instances et regardez le compte affiché. Un nom similaire ou une photo de profil identique ne suffit pas toujours à reconnaître le bon espace. Notez les identifiants utilisés et vérifiez les possibilités de sauvegarde propres à l’application.

La suppression de l’original retire aussi le double

Le constructeur documente deux conséquences distinctes. La suppression de l’application d’origine retire les applications associées et leurs données ; la désactivation du double efface les données de cette instance. L’avertissement affiché avant validation doit donc être lu en entier.

Si vous souhaitez seulement arrêter d’utiliser le deuxième compte sur le téléphone, identifiez d’abord la copie à désactiver. Ne supprimez pas l’application principale pour faire disparaître une icône gênante. Vous risqueriez de retirer les deux environnements alors que vous comptiez en garder un.

L’effacement des données locales n’est pas la même opération que la suppression du compte auprès du service. Il faut distinguer ce qui reste sur les serveurs, ce qui peut être restauré et ce qui n’existe que dans l’instance installée.

Vérifiez vos accès et vos données avant de désactiver une copie

Contrôlez votre mot de passe et l’accès au numéro ou à l’adresse nécessaire à la connexion. Regardez aussi si l’application conserve des fichiers uniquement en local. Une sauvegarde supposée, jamais contrôlée, ne constitue pas une preuve que vous retrouverez tout après réinstallation.

Le menu documenté passe par Paramètres, Applications, puis Applications doubles, avec des intitulés qui peuvent varier selon le modèle et la traduction. La fonction préexiste à HyperOS 4 et toutes les apps ne la prennent pas en charge.

Le nettoyage devient plus simple une fois chaque icône identifiée : vous savez quel compte est utilisé, quelles données doivent être conservées et quelle instance peut être retirée. Gardez ce repérage jusqu’à avoir vérifié que l’application conservée fonctionne toujours comme prévu.