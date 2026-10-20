Pixel : une notification effacée peut se retrouver, à condition d’avoir activé ce réglage

Vous avez fermé une alerte trop vite. Sur un Pixel, l’historique des notifications peut vous permettre de la retrouver pendant une durée limitée, à une condition décisive : il devait être activé avant l’effacement. Le réglage mérite donc un détour dès maintenant, plutôt qu’au moment où une notification importante manque déjà.

Ce mécanisme concerne les notifications affichées par le téléphone. Il ne doit pas être présenté comme une sauvegarde des conversations ou un moyen de restaurer des messages effacés dans une application.

Activez l’historique avant de perdre une notification

Le guide officiel de Google décrit une liste des notifications fermées au cours des dernières 24 heures. Pour l’activer, ouvrez Paramètres, Notifications, puis Historique des notifications et utilisez l’interrupteur prévu à cet effet.

Faites ce contrôle avant le prochain effacement involontaire. Si vous venez de découvrir le menu parce qu’une alerte manque, regardez son état initial : un historique vide ne démontre pas que l’application n’a rien envoyé.

Retrouvez l’alerte, puis vérifiez son contexte dans l’application

Google indique un accès depuis les paramètres, par le même menu que celui de l’activation. Il décrit également un bouton Historique au bas du panneau des notifications. Vous pouvez toucher une entrée pour ouvrir l’application dont elle provient.

Pour vérifier le fonctionnement, utilisez une notification ordinaire que vous savez reconnaître, fermez-la puis consultez la liste. Ce test permet de voir comment votre Pixel présente l’alerte, sans attendre de perdre un message important pour comprendre l’écran.

La liste n’est pas un archivage permanent. Si vous souhaitez conserver une information utile, retrouvez-la dans l’application ou dans son document d’origine plutôt que de compter sur sa présence durable dans l’historique.

Une notification décrit un état au moment où elle a été émise. Après l’avoir retrouvée, ouvrez l’application pour lire le contexte et vérifier les informations actuelles. Un message a pu évoluer, être remplacé par une nouvelle alerte ou demander une action différente.

Ne confondez pas non plus notification manquée et notification jamais reçue. Si les alertes d’une application sont désactivées, l’historique ne constitue pas un moyen de les rétablir. Le diagnostic doit alors porter sur les autorisations et le fonctionnement de l’application concernée.

Enfin, cet écran peut rassembler des informations venant de plusieurs services. Pensez-y lorsque vous montrez les paramètres à une autre personne : la liste peut exposer davantage que la seule alerte recherchée. Son utilité tient à ce rattrapage limité dans le temps, pas à une récupération universelle de tout ce qui a disparu du téléphone.