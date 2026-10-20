iOS 27 : vos photos peuvent révéler leur lieu de prise de vue, voici comment limiter le partage

Avant d’envoyer une photo depuis votre iPhone, regardez aussi les informations qui accompagnent le fichier. Si la localisation était autorisée lors de la prise de vue, des coordonnées peuvent y figurer. Dans iOS 27, exclure le lieu du partage permet de répondre à un besoin différent de sa suppression dans la photothèque ou de l’arrêt des futurs enregistrements.

Il faut choisir l’action correspondant au besoin : ne pas transmettre le lieu dans un partage, retirer le lieu d’une image existante ou empêcher son ajout aux prochaines photos. Modifier l’une de ces options n’effectue pas automatiquement les deux autres opérations.

Regardez si la photo contient déjà un lieu

Ouvrez une photo dans Photos, puis affichez ses informations en balayant vers le haut ou avec le bouton dédié. Le guide de sécurité Apple explique que les coordonnées peuvent être intégrées au fichier lorsque la localisation est autorisée pour l’appareil photo.

La présence d’un lieu aide à retrouver des souvenirs, mais mérite un contrôle avant l’envoi d’un document ou d’une image prise dans un endroit privé. Vérifiez la photo concernée plutôt que de supposer que toutes vos images contiennent, ou ne contiennent jamais, cette information.

Excluez le lieu de cet envoi, ou modifiez vos réglages pour la suite

Sélectionnez les images dans Photos, touchez Partager puis Options. Apple indique de désactiver Localisation dans les options de partage. Vérifiez que le lieu n’est pas inclus avant l’envoi. Regardez les options effectivement affichées sur votre version et le résultat du partage choisi.

Cette démarche évite de modifier toute votre photothèque pour un seul envoi. Elle ne retire toutefois pas les indices visibles dans la photo : nom de rue, façade, document ou reflet. Examinez aussi le contenu de l’image si le lieu doit rester privé.

Pour une photo déjà enregistrée, Apple documente l’action Ajuster le lieu, puis Aucun lieu, depuis les options de la photo. Les libellés et leur emplacement peuvent varier : vérifiez ensuite les informations affichées pour l’image concernée.

Pour les prises de vue à venir, le réglage se trouve dans Réglages, Confidentialité et sécurité, Service de localisation, puis Appareil photo. Choisir Jamais empêche l’appareil photo de recueillir ces données de localisation. Cela ne nettoie pas rétroactivement les fichiers pris auparavant.

Vous pouvez conserver la localisation pour organiser vos souvenirs et l’exclure seulement de certains partages. À l’inverse, si vous ne souhaitez jamais qu’elle soit ajoutée aux nouvelles prises de vue, agissez sur l’autorisation de l’appareil photo. Gardez la différence en tête lorsque vous contrôlez une ancienne image : son contenu dépend aussi des réglages qui étaient actifs le jour où elle a été prise.