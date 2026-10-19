Galaxy XCover Scan : Samsung préparerait un smartphone à lecteur RFID intégré

Faire l’inventaire avec un smartphone robuste, sans lecteur RFID ajouté : c’est la possibilité que suggèrent de nouveaux rapprochements autour de Galaxy XCover Scan. SammyGuru associe ce nom à un appareil de test et à une plateforme Qualcomm disposant de capacités RFID. Samsung n’a confirmé ni le produit ni l’activation de cette fonction.

L’article original a été publié le 18 octobre. Il réunit plusieurs indices dont les dates diffèrent : le dépôt du nom remonte à septembre, tandis que l’ancienneté exacte de la fiche de benchmark n’est pas établie ici.

La puce évoquée vise les équipements professionnels

SammyGuru identifie un SM-G778B dans Geekbench avec une plateforme Dragonwing Q-6690. Le modèle de test est décrit avec 8 Go de RAM et un logiciel Android 16/One UI 8.5. Ce sont des informations de développement rapportées par le média, pas les caractéristiques d’un téléphone commercialisé.

La plateforme Q-6690 de Qualcomm vise les équipements professionnels et inclut des capacités de lecture UHF RFID. Les étiquettes RFID permettent d’identifier des objets par radio, contrairement à un code-barres qui doit être lu optiquement. L’intérêt potentiel porte sur des tâches comme le suivi de stocks et l’inventaire.

Un lecteur intégré pourrait éviter un accessoire pour l’inventaire

Sur un terminal adapté, intégrer la lecture RFID pourrait éviter l’ajout d’un module externe pour certaines tâches. Pour des équipes qui passent leur journée à relever des articles ou des colis, c’est une différence d’équipement plus qu’un argument de puissance brute.

La présence d’une capacité dans une puce n’établit cependant pas sa présence dans le téléphone final. Il faut une intégration matérielle et logicielle cohérente. Le benchmark rapporté ne démontre pas à lui seul que Samsung a terminé cette intégration.

Le nom XCover Scan renforce une piste encore incomplète

SammyGuru rapproche cet appareil d’un dépôt de marque Galaxy XCover Scan. Le média n’établit pas que cette appellation et le SM-G778B désignent le même produit. Un dépôt protège une appellation ; il ne fixe ni lancement ni fiche technique.

Pour les entreprises françaises, le sujet mérite donc une veille sur les fonctions d’inventaire et la disponibilité locale. Aucun tarif ni déploiement en Europe n’est confirmé à ce stade, et les utilisateurs de Galaxy grand public ne doivent pas en déduire l’arrivée d’un lecteur RFID dans leur prochaine mise à jour One UI.