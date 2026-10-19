Xiaomi : que contient le stockage « Autres », et que peut-on supprimer sans effacer ses données ?

Le chiffre placé devant « Autres » grimpe sur votre Xiaomi, mais il ne dit pas ce que vous pouvez supprimer. Cette catégorie rassemble des fichiers que le système ne classe pas ailleurs ; elle n’est pas une poubelle à vider intégralement. Pour récupérer de la place sans perdre de contenu utile, mieux vaut partir des applications et des téléchargements les plus volumineux.

La bonne méthode consiste à identifier les gros postes, puis à supprimer depuis l’application qui sait à quoi servent les fichiers. Vider tout ce qui porte un nom inconnu peut faire perdre du contenu utile sans résoudre durablement le problème.

« Autres » désigne une catégorie de classement, pas une poubelle

Dans sa documentation sur le stockage, Xiaomi explique que des fichiers dont le format n’est pas reconnu peuvent être classés dans Autres. Cette rubrique ne donne donc pas, à elle seule, la fonction ou l’importance de chaque élément. Son contenu et sa présentation changent selon l’appareil et la version d’HyperOS.

Le constructeur distingue aussi le stockage de la mémoire vive. Fermer les applications ou chercher à libérer de la RAM ne revient pas à récupérer les gigaoctets occupés par des fichiers. Pour suivre le bon indicateur, regardez l’espace de stockage disponible avant et après le tri.

Ce que vous trouvez Premier contrôle utile Fichiers téléchargés Vérifier s’ils existent ailleurs et servent encore. Contenu hors connexion Le gérer depuis l’application qui l’a téléchargé. Cache d’une application Utiliser la commande de cache, si elle est proposée. Données d’application Identifier ce qui est local et ce qui est sauvegardé avant toute suppression. Fichiers système Ne pas les effacer manuellement pour réduire un chiffre.

Les applications les plus lourdes donnent une première piste de nettoyage

Dans les réglages de stockage ou dans la liste des applications, repérez celles qui occupent le plus de place. Un service musical, une application vidéo ou une messagerie peut conserver des téléchargements que vous ne regardez plus. Le nettoyage est souvent plus clair depuis leurs menus de gestion de contenu.

Pour chaque application volumineuse, posez trois questions : qu’avez-vous téléchargé, faut-il encore le garder et peut-on le récupérer autrement ? Un épisode enregistré pour un trajet passé ne se traite pas comme un document de travail disponible uniquement sur le téléphone.

Xiaomi recommande notamment de revoir les applications peu utilisées, les paquets téléchargés et les fichiers temporaires dans ses conseils contre le manque de place. Ces pistes n’impliquent pas qu’une même quantité d’espace puisse être récupérée sur tous les appareils.

Vider le cache n’équivaut pas à effacer les données

Le cache sert notamment à conserver des éléments réutilisables pour éviter de les récupérer à chaque ouverture. Il peut se reconstruire au fil de l’usage. Le vider peut libérer de la place temporairement, sans réduire le volume des contenus que vous avez choisi de garder hors connexion.

La commande Effacer les données est plus large. Selon l’application, elle peut retirer la configuration locale, les connexions et du contenu conservé sur l’appareil. Avant de l’utiliser, vérifiez les possibilités de sauvegarde ou d’export et vos identifiants de compte.

Connaître le mot de passe d’un compte ne remettra pas en ligne un fichier qui n’a jamais quitté le téléphone. Ouvrez les documents importants depuis leur copie avant de supprimer l’original. C’est particulièrement utile pour les applications de notes, d’enregistrement et de travail qui ne synchronisent pas tout automatiquement.

Contrôlez le résultat après chaque opération importante

Notez l’espace disponible, effectuez une seule action puis vérifiez à nouveau. Vous pourrez distinguer un nettoyage efficace d’un chiffre qui varie parce que le système recalcule son classement. Évitez d’enchaîner plusieurs outils de nettoyage qui ne détaillent pas leurs suppressions.

Si la rubrique grossit à nouveau rapidement, cherchez l’application qui télécharge ou produit ces données. Le problème peut venir d’une habitude de téléchargement, d’une conservation de médias ou d’un fonctionnement anormal à examiner. Le but est de retrouver une marge utilisable, pas d’obtenir une catégorie Autres vide au prix de vos fichiers.