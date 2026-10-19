Votre adaptateur USB-C ne produit aucun son ? Le DAC peut expliquer le problème

Un adaptateur USB-C entre sans difficulté dans le téléphone et reste pourtant muet. La forme du connecteur ne suffit pas : sur les Galaxy concernés, l’accessoire doit intégrer un DAC compatible pour convertir le son numérique vers les écouteurs analogiques. Vérifier ce circuit est plus utile que remplacer successivement des adaptateurs au hasard.

Le DAC est le convertisseur qui transforme des données audio numériques en signal utilisable par des écouteurs analogiques. Sa présence et la compatibilité de l’ensemble comptent davantage que la seule forme de la prise.

La prise USB-C ne garantit pas le même circuit audio

Samsung explique dans sa fiche sur les adaptateurs jack que les Galaxy concernés demandent un adaptateur USB-C vers 3,5 mm intégrant une conversion numérique/analogique compatible. Un simple changement de connecteur ne suffit donc pas nécessairement.

Sur la fiche du produit, cherchez une mention explicite du DAC et la compatibilité annoncée avec votre appareil. Le fait qu’un adaptateur fonctionne avec un autre téléphone n’établit pas qu’il convient au vôtre. Les accessoires sans référence précise sont aussi plus difficiles à diagnostiquer.

Le port USB-C du smartphone a plusieurs usages possibles, mais cela ne signifie pas que tous les accessoires exploitent les mêmes fonctions. Une prise commune peut transporter des services différents selon les appareils et les circuits présents dans l’adaptateur.

Isolez chaque élément avant d’acheter un remplacement

Commencez par un essai simple avec une seule source audio et un volume modéré. Fermez les applications d’appel qui pourraient utiliser une autre sortie, puis regardez si le son part vers un appareil Bluetooth encore connecté. Le silence dans les écouteurs ne prouve pas toujours que le téléphone n’émet aucun son.

Essai Ce qu’il permet de vérifier Les écouteurs sur une autre prise compatible Leur câble et leurs transducteurs. Un autre casque sur le même adaptateur Si le problème suit plutôt le casque ou l’adaptateur. Un adaptateur DAC explicitement compatible sur le Galaxy La piste d’une incompatibilité de conversion. Le même ensemble dans une autre application Une sortie ou un réglage propre à l’application.

Changez un seul élément à la fois. Si vous remplacez simultanément le casque, le câble et l’application, un résultat positif ne dira pas quel élément posait problème. Gardez aussi la référence des accessoires utilisés pendant les essais.

Écouter de la musique et utiliser le micro sont deux contrôles séparés

Un adaptateur peut transmettre le son sans offrir toutes les fonctions attendues avec le microphone ou les commandes du casque. Si vous l’utilisez pour téléphoner, faites aussi un essai d’enregistrement et un appel dans les conditions habituelles. La lecture d’un morceau ne valide pas tout le chemin audio.

La fiche technique doit préciser la prise en charge du micro si cette fonction est importante pour vous. Pour un casque avec plusieurs connecteurs ou un branchement particulier, vérifiez également que la liaison correspond bien au matériel.

Avant l’achat, vérifiez le téléphone, le DAC et le microphone

Avant de commander, retenez trois points : le modèle exact du téléphone, la présence du DAC et les fonctions nécessaires, dont le microphone. Une mention vague « pour USB-C » ne répond qu’à la forme du connecteur. Elle ne détaille pas le fonctionnement audio.

Si un adaptateur documenté comme compatible reste muet après ces essais, le diagnostic peut alors se déplacer vers le port, l’accessoire défectueux ou les réglages du téléphone. Vous pourrez alors remplacer l’élément en cause, plutôt que collectionner des adaptateurs qui rencontrent la même incompatibilité.