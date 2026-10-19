Deux comptes WhatsApp sur un iPhone : séparer personnel et travail sans deux téléphones

Un iPhone peut accueillir deux comptes WhatsApp pour garder un numéro personnel et un numéro professionnel dans la même application. Le confort est réel si les profils restent faciles à reconnaître et si vous maîtrisez les deux numéros. Ajouter le second compte ne revient pas à déplacer quelques discussions dans un dossier : il faut aussi contrôler la bascule et les notifications.

WhatsApp a annoncé cette possibilité sur iOS le 26 mars 2026. C’est donc une fonction existante à configurer, pas une nouveauté réservée à iOS 27 ou à un iPhone récent.

Préparez le deuxième numéro avant de toucher aux comptes

Identifiez d’abord le numéro associé au compte actuel et celui que vous voulez ajouter. Assurez-vous de pouvoir recevoir le code de vérification demandé pour le second. Une carte SIM ou eSIM supplémentaire peut faire partie de votre organisation, mais l’essentiel est de conserver un accès légitime au numéro concerné.

Vérifiez aussi les moyens de sécurité et de récupération déjà configurés sur le premier compte. Ne le supprimez pas et ne changez pas son numéro pour tenter d’en ajouter un autre. Ces opérations répondent à des besoins différents et peuvent compliquer inutilement la transition.

Si le second compte existe sur un autre appareil, l’accès aux anciennes conversations est un sujet distinct de l’ajout du compte. Consultez les procédures de sauvegarde et de transfert adaptées avant d’effacer un téléphone qui contient encore des données importantes.

Cherchez « Ajouter un compte » dans les réglages de WhatsApp

Utilisez l’application officielle à jour, puis ouvrez ses réglages et la gestion des comptes. Recherchez Ajouter un compte ou l’intitulé équivalent de la version affichée. Suivez le parcours du second compte et vérifiez soigneusement le numéro avant sa validation.

Les libellés peuvent évoluer avec l’interface. Menow a notamment décrit les changements des réglages sur iPhone dans certaines versions de test. L’absence d’un bouton au même endroit que sur une capture ne justifie pas de télécharger une application modifiée.

Une fois l’ajout terminé, ouvrez la gestion des comptes et essayez la bascule. Contrôlez le nom, la photo et le numéro du profil actif avant d’envoyer votre premier message. Le billet officiel de WhatsApp indique que la photo de profil aide à reconnaître le compte utilisé dans la barre inférieure.

Vérifiez les notifications et la confidentialité de chaque profil

Un seul téléphone ne doit pas conduire à appliquer automatiquement la même organisation aux deux usages. Parcourez les réglages de notification et de confidentialité après avoir sélectionné chaque compte. Vérifiez ce qui apparaît sur l’écran verrouillé et le niveau d’information affiché dans les aperçus.

Pour tester sans confusion, faites envoyer un message distinct à chaque numéro par une personne de confiance. Regardez comment les alertes arrivent, puis comment vous retrouvez le bon profil pour répondre. Cette vérification simple vaut mieux que découvrir le fonctionnement lors d’un échange urgent avec un client.

Si vous utilisez déjà une autre application professionnelle, comme WhatsApp Business, ne supposez pas que toutes ses fonctions se retrouvent dans le second compte de l’application classique. Le multi-compte sert à gérer plusieurs identités ; il ne transforme pas automatiquement un profil en outil commercial complet.

Avant d’envoyer un message, contrôlez le compte actif

Vous changez moins souvent de téléphone ; vous pouvez toujours vous tromper de profil. Choisissez des photos ou des noms suffisamment distincts et prenez l’habitude de contrôler le profil actif, surtout lorsque vous basculez rapidement après une notification.

Gardez également la maîtrise des deux numéros dans le temps. Si un numéro professionnel doit être rendu ou changé, préparez la suite avant de perdre l’accès aux messages de vérification. Le confort du multi-compte dépend autant de cette organisation que de l’ajout initial dans l’application.