One UI 9 : prêtez votre Galaxy sans laisser accéder à toutes vos applications

Un billet à montrer, un appel à passer : prêter un Galaxy déverrouillé ouvre parfois plus de portes que prévu. Sur les modèles compatibles avec One UI 9, l’épinglage d’une application peut limiter la navigation à cette app, avec votre code exigé pour en sortir. Il faut préparer ce verrouillage avant de confier le téléphone.

Cette fonction existe depuis plusieurs versions de One UI. Elle répond à un prêt ponctuel, avec une limite à comprendre dès le départ : la personne peut toujours utiliser ce qui reste accessible dans l’application épinglée.

Exigez le code pour quitter l’application épinglée

Dans sa présentation française de l’épinglage, Samsung indique le chemin Paramètres, Sécurité et confidentialité, puis Autres paramètres de sécurité. Cherchez l’option consacrée à l’épinglage et ouvrez ses réglages. Les intitulés peuvent varier avec la version du téléphone.

Activez la demande de déverrouillage avant le désépinglage. Sans ce contrôle, maintenir une app au premier plan n’apporte pas la même protection contre une personne qui connaît le geste pour en sortir. Vérifiez que vous savez vous-même revenir au fonctionnement normal avant de remettre l’appareil.

Ouvrez ensuite l’application, affichez les applications récentes et touchez son icône, au-dessus de son aperçu. Choisissez Épingler cette application. Le téléphone peut afficher les indications nécessaires pour quitter ce mode selon la navigation utilisée : lisez-les pendant que vous avez encore l’appareil en main.

Vérifiez le contenu accessible avant de prêter votre Galaxy

Épingler Galerie ne limite pas nécessairement la consultation à la photo que vous vouliez montrer. De même, une messagerie ou un navigateur peut contenir des conversations et des onglets personnels. Le verrouillage porte sur le passage à d’autres applications ; il ne crée pas un compte invité à l’intérieur de celle qui reste ouverte.

Choisissez donc le bon contenu avant de commencer. Si vous souhaitez seulement présenter une réservation, préparez un document qui ne révèle pas d’autres informations et regardez ce que permettent ses boutons. Le test utile consiste à parcourir vous-même l’app dans l’état où vous allez la confier.

Épinglez une application sans données sensibles, tentez d’en sortir puis contrôlez que le verrouillage de l’écran est bien demandé. Déverrouillez et assurez-vous que vous retrouvez vos applications normalement. Cette répétition évite d’apprendre la procédure alors que quelqu’un attend votre téléphone.

Pour un enfant qui veut jouer quelques minutes, vérifiez aussi les achats et les fonctions de communication accessibles dans le jeu. L’épinglage ne remplace pas leurs réglages. Il reste surtout utile pour un besoin précis et court : laisser utiliser une application choisie, tout en gardant la sortie sous votre contrôle.