Xiaomi 18 Pro et Pro Max : les vérifications à demander avant d’acheter un modèle importé

« Version globale » : cette formule dans une annonce de Xiaomi 18 Pro ou Pro Max ne suffit pas à décrire l’appareil livré. Pour un usage en France, demandez la référence matérielle et le logiciel exacts. L’existence du modèle sur le site chinois ne confirme ni une commercialisation française, ni les possibilités de chaque exemplaire importé.

La présence d’une fiche chinoise ne confirme pas une disponibilité française, et la présence du Play Store ne décrit pas à elle seule tout l’état du téléphone. L’enjeu est de demander des éléments vérifiables sur l’appareil proposé, sans supposer que tous les imports ont les mêmes limites.

Demandez le modèle et le logiciel réellement livrés

Xiaomi présente notamment le Xiaomi 18 Pro Max sur son site chinois. Cette page identifie un produit de ce marché ; elle ne permet pas d’appliquer automatiquement ses caractéristiques et conditions commerciales à une éventuelle variante européenne.

Demandez au vendeur le numéro de modèle exact, la région prévue et la version logicielle installée. Faites préciser si le logiciel est celui livré par le fabricant ou s’il a été modifié. Une mention « multilingue » n’apporte pas la même information qu’une référence régionale documentée.

Vérifiez la certification Play Protect

Google explique dans son guide de certification des appareils que les modèles certifiés ont réussi des tests de compatibilité Android et peuvent intégrer ses applications sous licence. Le contrôle se trouve dans le Play Store, via le profil, Paramètres, puis À propos.

Demandez un état correspondant à la configuration réellement vendue. Le démarrage du magasin ne répond pas à toutes les questions de certification. Inversement, il ne faut pas affirmer qu’un Xiaomi chinois est nécessairement non certifié : l’état doit être contrôlé sur la référence et le logiciel concernés.

La certification de l’appareil est également distincte de l’analyse des applications par Google Play Protect. Désactiver cette analyse ne transforme pas un appareil non certifié en modèle certifié.

Demandez des confirmations pour vos usages en France

Préparez une courte liste : réseau de votre opérateur, appels, services Google, applications de paiement ou fonctions automobiles dont vous dépendez. Pour chacun, cherchez une confirmation portant sur la référence exacte, au lieu de considérer qu’une démonstration d’une autre variante règle la question.

Examinez aussi les conditions de retour, le vendeur responsable et le parcours d’assistance proposé. Gardez les réponses écrites sur la référence, le logiciel et les fonctions annoncées. Elles seront plus exploitables qu’une promesse générale de compatibilité.

Ce guide ne permet pas de déclarer toutes les variantes compatibles ou incompatibles avec la France. Il donne une méthode pour éviter un achat fondé seulement sur le nom Xiaomi 18 : identifier l’appareil précis, vérifier son état et confronter ses possibilités à vos usages.