Google Maps ou Plans hors ligne : les mêmes trajets ne restent pas disponibles sans réseau

Une ville figure dans vos cartes téléchargées, mais votre trajet à pied ne se calcule plus sans réseau. L’application choisie peut expliquer cette différence : Google Maps et Plans d’Apple ne conservent pas les mêmes modes de navigation hors ligne. Pour préparer un déplacement, il faut vérifier le parcours réel, pas seulement le nom de la zone enregistrée.

Avant le départ, il faut vérifier le mode de transport, la zone couverte et l’actualité du téléchargement. Le GPS et la présence d’un fond de carte ne garantissent pas que chaque service de navigation restera disponible.

Google Maps limite les itinéraires hors ligne à la voiture

L’aide Google Maps indique que l’itinéraire doit se trouver entièrement dans la zone téléchargée. Hors connexion, les trajets à pied, à vélo et en transports en commun ne sont pas disponibles. En voiture, les informations de trafic et les itinéraires alternatifs ne le sont pas non plus.

Préparez donc une zone qui englobe le trajet, pas uniquement la destination. Un plan centré sur le lieu de séjour peut laisser de côté le chemin pour y arriver ou les endroits où vous souhaitez vous déplacer ensuite.

Plans propose d’autres modes selon les zones compatibles

Apple indique que ses plans hors ligne, disponibles depuis iOS 17, peuvent fournir des instructions pour les trajets en voiture, à pied, à vélo et via les transports publics. La disponibilité des zones et des fonctions doit cependant être vérifiée pour l’endroit concerné.

Le téléchargement utilise du stockage et sa taille est annoncée avant validation. Choisissez une zone utile à votre déplacement plutôt qu’une carte très large dont vous n’avez pas besoin. Pensez aussi aux lieux situés entre deux étapes.

Usage sans connexion Google Maps Plans d’Apple Navigation en voiture Oui, dans la zone téléchargée Oui, selon la zone disponible Marche, vélo, transports Itinéraires non disponibles Documentés pour les plans hors ligne compatibles Trafic en temps réel Non hors connexion Ne pas compter sur des données actualisées sans réseau

Essayez votre trajet sans réseau avant le départ

Une fois le téléchargement terminé, ouvrez la carte sans connexion et essayez le mode de transport prévu. Regardez si le départ, la destination et le parcours complet sont couverts. Cette vérification est plus utile que la seule présence du nom d’une ville dans la liste des téléchargements.

Actualisez les cartes avant le départ et gardez une solution de remplacement adaptée au trajet. Une carte hors ligne reste un document préparé à l’avance ; elle ne peut pas connaître tous les changements survenus après sa dernière mise à jour.

Pour un rendez-vous important, conservez aussi l’adresse et les indications d’accès séparément. Vous pourrez retrouver l’entrée d’un bâtiment ou communiquer votre destination même si l’application ne propose pas le trajet espéré. Préparez d’abord le déplacement réel, puis par le choix de la carte qui sait le guider sans réseau.