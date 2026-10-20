Android : Google annonce des rappels Find Hub pour les objets oubliés

Google annonce les rappels d’oubli Find Hub dans Play services 26.41. Les nouveautés documentées et les limites du déploiement sur Android.

Un sac oublié sur un banc serait plus simple à récupérer si le téléphone signalait son absence avant votre départ. C’est l’usage visé par les rappels d’oubli de Find Hub, ajoutés aux notes de Google Play services 26.41 du 19 octobre. Google annonce cette fonction pour les téléphones, sans détailler encore sa disponibilité sur chaque appareil français.

Ces rappels sont présentés sous le nom anglais Left-Behind Reminders. L’intérêt est de signaler une séparation avec un objet, plutôt que d’attendre que son propriétaire remarque son absence et lance une recherche. Pour un sac ou des clés, cela peut déplacer le moment où l’on réagit.

Les notes officielles de Google annoncent un rattachement automatique au propriétaire pour les balises Find Hub compatibles. Le même lot évoque des mises à jour de firmware plus fluides pour les appareils utilisant Fast Pair, ainsi qu’une nouvelle version de la spécification du réseau Find Hub.

Ces changements touchent plusieurs étapes d’un même usage : associer l’accessoire, maintenir son logiciel, puis profiter de nouvelles fonctions. Ils ne rendent pas tous les traceurs interchangeables. Le qualificatif compatible Find Hub reste essentiel pour choisir ou identifier une balise.

Un accessoire prévu pour un autre réseau ne devient pas compatible avec celui de Google simplement parce qu’il utilise le Bluetooth. Avant de rechercher le nouveau rappel, le premier point utile est donc de connaître le réseau auquel l’objet est effectivement associé.

La liste des balises et les réglages restent à préciser

Google ne fournit pas, dans cette entrée du changelog, de liste complète des balises concernées, de seuil de distance ou de procédure détaillée d’activation. La disponibilité effective sur chaque appareil français n’est pas davantage précisée. Il serait prématuré de promettre un bouton identique à tous les utilisateurs.

Le repère logiciel est Play services 26.41, et non une nouvelle version complète d’Android. Google distribue une partie des évolutions de son écosystème par ces services, indépendamment des grandes mises à jour du fabricant.

L’enjeu sera de repérer l’oubli assez tôt pour pouvoir revenir chercher l’objet. La distance de déclenchement et les accessoires compatibles détermineront l’intérêt pratique de ce rappel pour chaque utilisateur.