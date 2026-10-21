Galaxy S27 : Samsung préparerait un nouveau modem pour améliorer l’autonomie en 5G

Le modem M2700 destiné aux Galaxy S27 sous Exynos ferait évoluer la consommation et la connexion 5G, selon une enquête de The Elec.

Une meilleure autonomie ne passe pas uniquement par une batterie plus grosse. Samsung travaillerait aussi sur le composant chargé de connecter les futurs Galaxy S27 au réseau mobile. Selon une enquête de The Elec publiée le 20 octobre, le modem M2700 doit accompagner l’Exynos 2700, avec une consommation revue à la baisse.

La nouveauté se joue donc aussi en 5G, au-delà des seuls scores du processeur.

Le modem resterait en 4 nm, avec une conception revue

D’après les informations recueillies par The Elec, Samsung conserverait une fabrication en 4 nanomètres. Les gains viendraient de changements de conception, du logiciel et des réglages électriques. Les résultats obtenus lors de tests internes auraient été bien accueillis par sa division mobile.

La surface de la puce diminuerait d’environ 4 %. Attention au sens de ce chiffre : il décrit l’encombrement du composant, pas une amélioration de 4 % de l’autonomie du téléphone.

Le rapport évoque également le passage à la norme 3GPP Release 18 et des communications par satellite améliorées. Ces éléments restent des informations industrielles rapportées, sans présentation officielle du M2700 par Samsung.

Pourquoi ce composant compte quand le téléphone reste connecté

Le modem prend en charge les communications cellulaires. Son efficacité énergétique participe donc à l’équilibre de consommation d’un smartphone connecté, au même titre que les autres composants sollicités. Sur la fiche de son Exynos Modem 5410, Samsung présente déjà la maîtrise de l’énergie et les capacités réseau comme des caractéristiques importantes.

Pour comprendre l’intérêt de cette piste, il faut distinguer la réserve et la dépense. La capacité de batterie indique l’énergie disponible. Le rendement des composants contribue, lui, à déterminer la vitesse à laquelle elle est utilisée. Une évolution du modem peut ainsi avoir un intérêt même sans changement spectaculaire du nombre de mAh.

Reste une question très concrète pour les lecteurs français : quels Galaxy recevront cette association ? Les informations sur le choix de la puce des Galaxy S27 ne suffisent pas à établir la configuration de chaque version européenne. Aucun gain en heures d’utilisation n’est encore mesuré sur un appareil commercialisé.

Le test décisif se fera avec le téléphone connecté au réseau, pas seulement dans un classement de puissance.