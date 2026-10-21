iPhone 18 Pro : Apple ouvre la vente des pièces pour le réparer soi-même

Un écran cassé ou une batterie fatiguée sur un iPhone 18 Pro dispose désormais d’une option supplémentaire : commander des pièces dans le programme de réparation en libre-service d’Apple. Le catalogue s’est enrichi le 20 octobre pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, notamment en Europe. Encore faut-il regarder tout ce qu’exige l’intervention avant…

Un écran cassé ou une batterie fatiguée sur un iPhone 18 Pro dispose désormais d’une option supplémentaire : commander des pièces dans le programme de réparation en libre-service d’Apple. Le catalogue s’est enrichi le 20 octobre pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, notamment en Europe. Encore faut-il regarder tout ce qu’exige l’intervention avant de comparer les prix.

La pièce n’est qu’une partie de la réparation

Le relevé effectué par 9to5Mac dans la boutique Self Service Repair fait apparaître plusieurs familles de composants : écran, batterie, verre arrière, caméras, haut-parleurs ou encore pièces du boîtier. Des outils et consommables adaptés accompagnent ces catégories dans le catalogue.

Cette ouverture ne signifie pas qu’il suffit d’acheter une batterie et d’utiliser le premier tournevis disponible. Les manuels expliquent les opérations, le matériel nécessaire et les procédures propres au modèle. Le coût réel dépend donc de la pièce, des outils et des consommables, ainsi que des conditions éventuelles de retour d’un ancien composant.

Les tarifs américains ne sont pas des prix français. Des montants en dollars circulent déjà pour les caméras et les batteries, parfois après déduction d’un crédit de reprise. Pour une comparaison utile en France, il faut sélectionner le pays, le modèle exact et le panier complet dans la boutique, puis le confronter au devis d’une réparation réalisée par un professionnel.

Réparer seul reste un choix, pas une obligation

L’intérêt du programme est surtout de rendre accessibles des composants et une documentation officiels. Un utilisateur expérimenté peut préparer une intervention en connaissant les pièces prévues pour son téléphone. Celui qui ne souhaite pas ouvrir l’appareil conserve les voies habituelles, dont Apple et les réparateurs agréés.

Le diagnostic vient avant le remplacement

Avant toute commande, le diagnostic reste décisif. Un mauvais fonctionnement de l’appareil photo peut relever du logiciel, d’un réglage ou d’un composant ; l’arrivée d’une pièce au catalogue ne permet pas de trancher. Même prudence pour la batterie : son état et les symptômes rencontrés doivent guider la décision. Cette ouverture complète les premières analyses de réparabilité de l’iPhone 18 Pro. Le nouveau fait du 20 octobre est très pratique : les pièces apparaissent au catalogue. Le choix entre intervention personnelle et atelier dépendra ensuite du diagnostic, du matériel à réunir et du coût total.