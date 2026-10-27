Galaxy A57 : un correctif de près de 370 Mo arrive après One UI 9

Le Galaxy A57 reçoit un nouveau paquet de maintenance après son passage à One UI 9. Un correctif d’octobre d’environ 370 Mo est signalé ce 26 octobre en Europe et sur certains marchés asiatiques. Le changement porte sur la sécurité ; aucune nouvelle interface n’est documentée.

Le suffixe de firmware rapporté par SammyGuru est BZJ2. La version complète affichée sur votre téléphone reste préférable pour identifier le paquet exact : ces derniers caractères ne suffisent pas à décrire toutes les variantes régionales.

Le patch d’octobre complète la grande mise à jour

La publication consacrée au Galaxy A57 décrit une distribution progressive, notamment en Europe. Elle intervient après le lancement de One UI 9 sur ce modèle au début du mois. Le téléphone peut donc recevoir une révision de sécurité sans changer une nouvelle fois de génération d’interface.

Cette différence explique pourquoi un téléchargement relativement limité n’annonce pas les mêmes nouveautés qu’un paquet Android majeur. Le nom One UI 9 peut rester affiché avant et après installation, alors que le niveau du correctif de sécurité évolue.

La source ne fournit pas de liste suffisamment précise des corrections propres à cette référence pour attribuer au paquet la résolution d’un problème déterminé. Un changement de niveau de sécurité et une correction de bug visible répondent à deux questions différentes.

Le flash vert et l’erreur XML ne sont pas confirmés comme corrigés

Menow a rapporté des indications de Samsung à propos du clignotement vert de l’écran au démarrage. Le nouveau téléchargement ne permet pas d’annoncer que ce symptôme a disparu. Même prudence pour les difficultés de configuration : aucun lien démontré avec leur correction ne figure dans les éléments consultés.

Pour vérifier ce qui arrive sur votre appareil, ouvrez les paramètres, puis la rubrique de mise à jour logicielle. Lisez le journal et relevez le numéro complet proposé. L’absence de notification sur un A57 français ne contredit pas à elle seule les signalements européens : le pays, la variante et le canal de distribution peuvent décaler l’arrivée.

Le repère utile pour cette vague est donc le correctif d’octobre après One UI 9, avec un paquet proche de 370 Mo. Rien dans les informations disponibles ne justifie de le rebaptiser One UI 9.5.