Nothing Phone (2) : une mise à jour corrige la vidéo, le Bluetooth et le point d’accès

Une vidéo qui manque de fluidité, un casque qui devient instable quand l’assistant s’active, un partage de connexion sur la mauvaise bande : la nouvelle mise à jour du Nothing Phone (2) vise des irritants bien concrets. Le journal officiel publié ce 26 octobre détaille trois corrections, avec le patch de sécurité d’octobre 2026.

La version concernée porte la référence B4.1-261014-1615. Le numéro contient une date antérieure à la publication du journal ; il ne permet pas, à lui seul, de dater le début de distribution dans chaque pays.

Les vidéos en 1080p à 60 images par seconde sont concernées

Nothing annonce une amélioration de la lecture des vidéos enregistrées en 1080p à 60 images par seconde. La formulation du constructeur vise donc un format déterminé, pas l’ensemble des problèmes possibles de caméra ou de streaming.

Si vous cherchez à comparer le comportement avant et après installation, un fichier enregistré dans ce format constitue le cas pertinent. Une vidéo 4K provenant d’une autre application ne permettrait pas de vérifier la même correction. Nothing ne publie ici ni mesure de fluidité, ni gain chiffré de qualité d’image.

Le partage de connexion doit respecter la bande Wi-Fi choisie

Le journal de mise à jour publié par Firmware bot sur Nothing Community mentionne une optimisation de la stabilité Bluetooth lors de l’activation de l’assistant vocal. Ce détail compte : il décrit un contexte de connexion particulier, sans annoncer une nouvelle compatibilité avec tous les casques et tous les assistants.

Une autre correction concerne la fréquence du point d’accès Wi-Fi. Dans certaines situations, la bande utilisée ne correspondait pas au choix effectué. Pour quelqu’un qui partage sa connexion avec un ordinateur ou un autre appareil, respecter ce réglage évite que le comportement réel s’écarte du paramètre sélectionné.

La marque ajoute une amélioration générale de stabilité, mais sans détailler d’autres défauts. Les commentaires de la communauté réclament encore des corrections : ils ne doivent pas être transformés en confirmation que cette version résout tous les problèmes Wi-Fi.

La distribution reste progressive. Nothing prévient aussi que l’installation peut temporairement augmenter la consommation et la température. Aucune disponibilité uniforme sur les Phone (2) français n’est établie par ce journal. Enfin, le nom exact du téléphone compte : ce paquet ne concerne pas automatiquement les Phone (2a) ou (2a) Plus.