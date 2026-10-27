Galaxy A55 : One UI 9 arrive en Europe, avec une nouveauté pour échanger avec les iPhone

Le Galaxy A55 franchit enfin la frontière entre les premiers déploiements coréens et les appareils européens. Ce 26 octobre, des utilisateurs aux Pays-Bas et en Belgique sont signalés comme destinataires de One UI 9 avec Android 17. Pour reconnaître cette arrivée, un numéro compte : A556BXXUIEZJ1.

La mise à jour représente environ 2,5 Go et comprend le correctif de sécurité d’octobre. Elle apporte aussi de nouvelles possibilités de personnalisation et de confidentialité. Autre changement rapporté aujourd’hui sur l’A55 : Quick Share peut communiquer avec les appareils Apple compatibles AirDrop.

Une version européenne de 2,5 Go succède au lancement coréen

GalaxyClub rapporte une disponibilité en Europe, avec des retours de lecteurs néerlandais et belges. Le paquet identifié est A556BXXUIEZJ1. Cette référence permet de suivre la branche concernée sans la confondre avec celle des téléphones coréens.

Menow avait couvert le premier passage en version stable des Galaxy A55 et A35, alors réservé aux participants aux tests en Corée du Sud. Le fait nouveau est donc géographique et pratique : une version destinée aux appareils européens est désormais signalée.

La réception sur un exemplaire français précis reste à vérifier. Une disponibilité chez nos voisins ne garantit pas une notification immédiate sur toutes les variantes, notamment celles distribuées par un opérateur.

Quick Share ouvre une passerelle vers les iPhone

Selon les observations relayées par SammyGuru, l’A55 gagne une option de partage avec les appareils Apple. Le réglage est signalé dans Paramètres, Appareils connectés, Quick Share, puis « Share with Apple devices ». Son intitulé français peut varier.

L’intérêt est immédiat dans un foyer où cohabitent un Galaxy et un iPhone : transférer un fichier sans changer d’application de messagerie. Le média précise que l’appareil Apple doit être visible par tous dans AirDrop. Samsung avertit également d’une possible coupure temporaire du Wi-Fi pendant la recherche ou le transfert, et d’une vitesse parfois inférieure à un échange Quick Share classique.

Ces observations ne remplacent pas la vérification de l’option sur votre propre A55 après installation. Le nouveau système et le service de partage peuvent suivre des conditions de disponibilité différentes.

Un indicateur plus visible quand une application utilise votre position

Le relevé européen mentionne aussi de nouvelles possibilités pour le panneau de réglages rapides et un indicateur bleu lorsque des applications ou services demandent la localisation. C’est un changement utile pour repérer une utilisation du GPS au moment où elle se produit.

Pour rechercher l’OTA, ouvrez les paramètres du téléphone, puis Mise à jour du logiciel. Vérifiez le numéro complet et le contenu du paquet proposé : sur ce modèle, l’arrivée européenne documentée aujourd’hui se reconnaît d’abord à la référence A556BXXUIEZJ1.