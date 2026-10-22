Galaxy A55 et A35 : One UI 9 stable commence à arriver après la bêta

Les premiers destinataires signalés sont les participants coréens aux tests. Les références publiées permettent de distinguer cette étape de l’arrivée en Europe.

Les Galaxy A55 et A35 passent une nouvelle étape vers Android 17. Le 21 octobre, SammyGuru rapporte le début de la distribution de One UI 9 stable aux participants du programme bêta en Corée du Sud. La nouveauté est bien le passage de la phase de test à une version finale signalée sur ces appareils, pas une nouvelle liste de compatibilité.

Pour les propriétaires français, cette avancée concerne une gamme déjà vendue ici. Elle ne constitue pas encore l’annonce d’une disponibilité sur les exemplaires européens : le pays, la variante du téléphone et le canal de distribution restent déterminants.

Deux références pour reconnaître la sortie de bêta

Le compte rendu indique une version se terminant par EZJ1 pour le Galaxy A55 et EZJ2 pour le Galaxy A35. Ces suffixes sont ceux des versions rapportées en Corée. Ils ne doivent pas être transformés en numéros universels à rechercher sur un téléphone acheté en France.

Un numéro de version répond à une question précise : quel logiciel a été distribué à quel appareil ? Copier uniquement les derniers caractères dans une liste « disponible partout » ferait perdre l’information la plus utile. Deux Galaxy portant le même nom commercial peuvent suivre des branches de firmware différentes.

Le ciblage des bêta-testeurs compte tout autant. Une première distribution à ces utilisateurs permet d’achever leur parcours de test ; elle ne prouve pas que tous les possesseurs du modèle reçoivent simultanément la mise à jour. La distinction évite de présenter l’absence d’OTA comme une panne.

Ce que cette étape change pour les utilisateurs français

Jusqu’ici, une grande partie des informations sur ces deux modèles portait sur les bêtas, les tests internes et les perspectives de déploiement. Le fait nouveau est plus concret : une version qualifiée de stable est désormais rapportée. Le calendrier français doit néanmoins être confirmé séparément, comme pour les autres Galaxy sous One UI 9.

Pour suivre votre propre appareil, comparez sa référence et la version mentionnée dans la notification de mise à jour. Le suffixe du firmware coréen sert à identifier ce premier lancement ; le journal de l’OTA proposée à votre téléphone dira ce qu’il reçoit réellement. Les nouveautés de Galaxy AI montrées sur un modèle premium ne doivent pas être promises automatiquement à l’A55 ou à l’A35.

Les deux modèles disposent désormais d’un repère plus concret que les précédentes prévisions : le premier passage en stable rapporté concerne des participants aux tests, dans un pays identifié. L’arrivée sur les références européennes devra être documentée à son tour.

Source : SammyGuru, avec ses liens vers les signalements d’origine.