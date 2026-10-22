Google Play : certains Galaxy affichent déjà une mise à jour du 1er janvier 2027

L’étiquette affichée dans les paramètres peut surprendre, mais elle ne prouve pas à elle seule la présence de correctifs futurs. Plusieurs appareils sont concernés par cette anomalie encore inexpliquée.

Une date venue du futur apparaît sur certains smartphones Android : leur mise à jour du système Google Play est indiquée au 1er janvier 2027. Android Authority a observé ce comportement sur l’un de ses Galaxy Z Fold8 et recueilli d’autres témoignages. À ce stade, la cause de cet affichage n’est pas expliquée.

La date affichée ne démontre pas qu’un correctif de janvier a été installé en avance. Elle constitue un renseignement fourni par l’interface, dont la cohérence est précisément en question. Il serait tout aussi prématuré d’en déduire une infection ou une défaillance de l’ensemble du système.

Une observation directe, complétée par des témoignages

Dans son article du 21 octobre, Android Authority présente une capture de son Galaxy Z Fold8 et cite des signalements concernant d’autres Galaxy. Des mentions de Motorola et de OnePlus reposent sur des témoignages plus limités. Le phénomène n’est donc pas établi avec le même niveau de preuve pour chaque marque.

Le média indique avoir demandé une réponse à Samsung. Il ne rapporte pas encore d’explication officielle permettant de dire si seule la date est erronée ou si une autre partie du processus est concernée. Aucun nombre fiable d’appareils touchés, ni périmètre français précis, n’a été publié.

Cette ligne ne décrit pas toute la sécurité du téléphone

Il faut distinguer la mise à jour du système Google Play, la version d’Android et le correctif de sécurité indiqué par le fabricant. Ces informations apparaissent parfois à proximité dans les paramètres, mais elles ne décrivent pas la même chose. Une date anormale sur une ligne ne remplace pas le contrôle des autres.

Google explique dans son aide sur les versions et mises à jour Android comment consulter ces renseignements et rechercher les mises à jour proposées. Les intitulés peuvent varier selon la marque. Il est utile de relever le modèle, la version du système et la date affichée avant de contacter l’assistance.

Pour un lecteur qui constate cette anomalie, une capture d’écran permet de conserver un état précis. En revanche, cette seule date ne justifie pas une réinitialisation qui effacerait les données. Le bon suivi consiste à vérifier les mises à jour officielles et les éventuelles explications du constructeur, plutôt qu’à chercher une prétendue mise à jour de janvier sur un site tiers.

Conservez donc séparément les différentes lignes de version : le calendrier du système Google Play est précisément l’élément à examiner ici, pas une preuve que toutes les protections du téléphone ont changé.