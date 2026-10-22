iPhone Duo : l’Apple Pencil fonctionne dans iOS 27.2 RC, mais un seul modèle est prévu

La version du logiciel et la référence du stylet déterminent la compatibilité. Un accessoire déjà utilisé sur iPad n’est pas forcément adapté.

Le stylet de l’iPad se rapproche de l’iPhone Duo. Un fonctionnement de l’Apple Pencil est désormais rapporté dans iOS 27.2 Release Candidate, alors qu’Apple avait seulement promis cette prise en charge pour plus tard dans l’année. Pour les acheteurs, le point à vérifier avant tout achat est le modèle du stylet : le constructeur a annoncé le Pencil USB‑C.

La nouveauté concerne donc l’état du logiciel, pas l’annonce initiale de compatibilité. Dans sa présentation du 9 septembre, Apple prévoyait déjà la prise de notes, le dessin et l’annotation sur les deux écrans avec cet accessoire. Il restait à voir cette promesse prendre forme dans une version distribuée d’iOS.

Le 21 octobre, 9to5Mac rapporte une démonstration de Max Weinbach indiquant que le stylet fonctionne sous iOS 27.2 RC. Cette observation rapproche son utilisation du lancement du téléphone. Elle concerne toutefois une Release Candidate, c’est-à-dire une version candidate à la diffusion finale, et non une mise à jour publique déjà proposée à tous.

Le média attend la version publique la semaine suivante. Ce calendrier reste une attente rapportée : il ne faut pas transformer une démonstration sous RC en date de sortie française garantie. Nous avions détaillé la différence entre ces canaux lors du passage d’iOS 27.2 en Release Candidate.

Votre Pencil Pro n’est pas interchangeable avec le Pencil USB‑C

L’appellation Apple Pencil regroupe plusieurs accessoires. La compatibilité annoncée pour le Duo porte sur l’Apple Pencil USB‑C ; posséder un Pencil Pro ou une ancienne génération ne suffit donc pas. Le choix ne doit pas se faire seulement sur la présence du nom Apple Pencil sur l’emballage.

Pour celui qui utilise déjà un stylet avec un iPad, la question pratique est simple : relever sa référence avant de prévoir un partage entre les deux appareils. Le logiciel du téléphone et le modèle de l’accessoire constituent deux conditions distinctes. Un changement d’iOS ne rend pas automatiquement les autres Pencil compatibles.

Le grand écran du Duo offre davantage de place pour annoter un document. Mais l’intérêt dépendra aussi des applications : pouvoir écrire avec le stylet ne donne pas à chaque app les outils d’une application de dessin ou de prise de notes. Le premier contrôle reste donc la compatibilité annoncée, puis les fonctions réellement proposées dans l’app que vous comptez utiliser.