iPhone Duo : en France, venir sans réservation à l’Apple Store ne suffira pas vendredi

Vous comptiez passer à l’Apple Store vendredi 23 octobre pour acheter un iPhone Duo sans l’avoir réservé ? La France ne bénéficiera pas des ventes sans réservation annoncées dans plusieurs autres pays. Apple a précisé les modalités du lancement : pour un retrait en boutique française, il faudra obtenir un créneau par son site.

La réservation sera donc plus utile qu’une arrivée matinale devant la boutique. Un lancement commercial dans un pays n’implique pas que chaque boutique y dispose d’appareils accessibles au premier passant. Dans le cas du premier iPhone pliable, Apple sépare clairement la disponibilité nationale et les conditions de retrait.

La France suit une règle différente de l’Allemagne ou de l’Espagne

Dans une déclaration transmise à MacRumors le 21 octobre, Apple annonce un stock limité pour les clients sans réservation dans certains pays. L’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et la Suisse figurent notamment dans cette liste. La France appartient à l’autre groupe : l’achat avec retrait impose une réservation sur la boutique en ligne.

Il ne faut donc pas prendre l’organisation d’un Apple Store allemand comme modèle pour préparer son déplacement en France. Même entre pays voisins, les modalités peuvent différer. Surtout, une possibilité d’achat sans réservation à l’étranger n’équivaut pas à une garantie de stock dans le magasin choisi.

Un créneau de retrait vaut davantage qu’une présence à l’ouverture

La démarche utile consiste à surveiller les possibilités de retrait proposées lors de la commande et à se fier à la confirmation obtenue. Se présenter tôt ne remplace pas un créneau de retrait confirmé. Les renseignements sur les stocks et les réservations restent susceptibles d’évoluer pendant le lancement.

MacRumors relève aussi une invitation à revenir consulter les disponibilités le samedi 24 octobre. Cette indication ne permet pas de promettre l’ouverture de créneaux le vendredi, ni la présence d’un modèle précis. Mieux vaut éviter un déplacement fondé uniquement sur une estimation lue quelques jours auparavant.

Les réservations en magasin et les expéditions à domicile suivent par ailleurs deux parcours différents. Les livraisons avancées signalées par certains acheteurs ne prouvent pas qu’un stock supplémentaire sera proposé sans réservation en boutique. Pour préparer vendredi, le renseignement décisif reste celui attaché à votre propre commande.