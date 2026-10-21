Revolut se ferme au lancement sur certains Pixel sous GrapheneOS : des retours contrastés

Ouvrir Revolut, puis voir l’application se fermer immédiatement : plusieurs utilisateurs de Pixel sous GrapheneOS décrivent ce comportement dans une discussion active autour des 18–20 octobre. La version 10.152 de l’application bancaire est citée. Les témoignages ne dessinent pourtant pas une panne générale : d’autres propriétaires indiquent que la même version fonctionne sur leur appareil.

Ouvrir Revolut, puis voir l’application se fermer immédiatement : plusieurs utilisateurs de Pixel sous GrapheneOS décrivent ce comportement dans une discussion active autour des 18–20 octobre. La version 10.152 de l’application bancaire est citée. Les témoignages ne dessinent pourtant pas une panne générale : d’autres propriétaires indiquent que la même version fonctionne sur leur appareil.

Les retours divergent selon les appareils et leur configuration

Le fil GrapheneOS d’origine commence par un utilisateur qui relie les fermetures à une mise à jour de Revolut. Il affirme rétablir le fonctionnement avec le mode de compatibilité des protections contre les exploitations. Un autre participant confirme les crashs, mais indique que cette modification ne résout pas son cas.

À l’inverse, des propriétaires de Pixel 10a, 9 Pro ou 8a rapportent un fonctionnement normal, parfois sans ce mode de compatibilité. Le fil contient donc des contre-exemples explicites. Son titre ne doit pas être transformé en affirmation selon laquelle tous les Pixel ou tous les appareils GrapheneOS seraient bloqués.

Les discussions évoquent aussi les versions du système, les permissions et le canal utilisé pour mettre à jour l’application. Ces éléments peuvent aider à comparer les configurations, mais les échanges ne démontrent pas une cause unique. Certains utilisateurs rencontrent le problème avant leur dernière mise à jour de GrapheneOS.

Identifier la version avant de toucher aux protections

Pour transmettre un signalement utile, relevez le modèle de Pixel, la version de GrapheneOS, celle de Revolut et les circonstances du crash. Vérifiez également les communications et les mises à jour officielles de l’application. Les symptômes observés sur un système Android alternatif doivent être décrits comme tels, sans être attribués au logiciel Google d’origine.

Le mode de compatibilité modifie certaines protections pour une application. Il ne faut donc pas le présenter comme une opération anodine à activer sur tous les téléphones, ni comme une solution approuvée par Revolut. Les résultats contradictoires du fil montrent précisément pourquoi une recette unique serait trompeuse.

Évitez aussi les fichiers d’application proposés sur des sites inconnus pour contourner un blocage bancaire. Un logiciel financier exige un canal de distribution fiable. En cas d’accès urgent, passez par les moyens officiels de contact du service et les voies d’accès qu’il documente.

La discussion donne des versions, des symptômes et des contre-exemples pour poursuivre le diagnostic. Elle ne fournit pas encore de correctif universel, et le fonctionnement normal signalé sur plusieurs Pixel interdit de conclure à un blocage général de Revolut sous GrapheneOS.