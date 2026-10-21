Certains Galaxy S26 Ultra sous One UI 9 rencontreraient un blocage pendant la configuration du téléphone. Un article publié le 20 octobre rapporte que Samsung a reconnu ce comportement et communiqué une solution temporaire. Le périmètre décrit concerne apparemment la Corée du Sud ; aucune généralisation aux versions françaises n’est établie.

One UI 9 : un blocage du Galaxy S26 Ultra pendant la configuration est rapporté en Corée

Certains Galaxy S26 Ultra sous One UI 9 rencontreraient un blocage pendant la configuration du téléphone. Un article publié le 20 octobre rapporte que Samsung a reconnu ce comportement et communiqué une solution temporaire. Le périmètre décrit concerne apparemment la Corée du Sud ; aucune généralisation aux versions françaises n’est établie.

Le relevé de Sammy Fans porte sur l’écran de configuration, notamment dans un contexte de réinitialisation après une évolution logicielle. Ce n’est pas la même situation qu’un téléphone qui se fige aléatoirement pendant un jeu ou dans une application.

Cette précision change la lecture du signalement. Un appareil qui fonctionne normalement au quotidien peut ne jamais passer par le parcours en cause. À l’inverse, une personne qui efface son téléphone pour repartir de zéro peut rencontrer un problème absent de son usage précédent.

La date originale de la réponse Samsung et ses instructions complètes restent à vérifier dans la publication primaire. Il serait donc prématuré de détailler un contournement à partir d’un résumé, ou d’attribuer à tous les firmwares One UI 9 un défaut observé sur une variante particulière.

Effacer le téléphone supprime les données locales qui ne sont pas sauvegardées. Avant une telle opération, il faut s’assurer de pouvoir retrouver ses comptes, ses moyens d’authentification et ses fichiers. Cette précaution est indépendante du bug rapporté : une remise à zéro demande toujours davantage de préparation qu’un simple redémarrage.

Si l’appareil est déjà bloqué, le support Samsung doit disposer du modèle exact, du numéro de version et du stade où la configuration s’interrompt. Ces informations permettent de déterminer si le cas correspond au problème documenté. Un conseil prévu pour un téléphone coréen ne doit pas être appliqué sans vérification à un appareil français.

Ce premier relevé appelle un suivi des réponses officielles et des éventuels firmwares correctifs. Il ne justifie pas d’annoncer que la mise à jour bloque tous les S26 Ultra, ni de recommander une procédure de récupération non confirmée.

Pour un téléphone qui fonctionne, l’effacement complet ne doit pas devenir un réflexe face au moindre ralentissement. Pour un appareil déjà coincé pendant la configuration, le modèle et le firmware permettront au support de vérifier s’il s’agit du cas rapporté.