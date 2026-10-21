iOS 27.2 passe en Release Candidate : ce qui change avant la version publique

iOS 27.2 franchit une nouvelle étape : Apple a distribué sa Release Candidate aux développeurs le 19 octobre. Cette version de test arrive après la bêta 4 et rapproche le logiciel de sa diffusion publique. Pour les utilisateurs français, deux points méritent d’être suivis séparément : la disponibilité du système et celle des fonctions liées…

iOS 27.2 franchit une nouvelle étape : Apple a distribué sa Release Candidate aux développeurs le 19 octobre. Cette version de test arrive après la bêta 4 et rapproche le logiciel de sa diffusion publique. Pour les utilisateurs français, deux points méritent d’être suivis séparément : la disponibilité du système et celle des fonctions liées à Siri.

Une Release Candidate est une version candidate à la diffusion finale. Elle permet encore de tester le logiciel avant sa mise à disposition générale. Apple peut conserver cette version pour la sortie ou produire une autre construction si les derniers contrôles le nécessitent. Les développeurs inscrits peuvent rechercher la RC dans les mises à jour bêta de l’iPhone. Un appareil resté sur le canal public n’est pas pour autant en retard s’il ne l’affiche pas. Le choix d’un canal de test et la réception d’une mise à jour stable ne répondent pas au même calendrier.

Le relevé de cette RC confirme plusieurs éléments suivis pendant les bêtas : l’extension linguistique de Siri AI, des profils dans l’application Apple TV, des alertes d’anniversaire dans Call Context et une nouvelle icône Apple Music. Le logiciel comprend aussi la prise en charge d’une présentation alternative de la demande de suivi publicitaire dans l’Union européenne.

Le français de Siri ne vaut pas une ouverture automatique en France

L’ajout d’une langue décrit ce que le service sait comprendre ou afficher. Son activation dépend aussi des pays et des conditions retenues par Apple. Il serait donc prématuré de transformer la mention du français dans les notes de test en promesse d’accès à toutes les fonctions sur tous les iPhone français.

Autre détail important pour ceux qui ont suivi les premières bêtas : les nouveautés de la nouvelle application Santé testées durant le cycle ont été retirées pour une version ultérieure. La RC ne doit pas être présentée comme leur retour. Nous avions déjà détaillé ce retrait dans la bêta 4.

Pour l’iPhone principal, le prochain repère sera la fiche de la version publique. Elle dira ce qu’Apple livre réellement, avec les conditions d’accès : le statut RC rapproche l’échéance, mais ne remplace pas ces informations.