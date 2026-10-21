Galaxy S27 : une nouvelle fuite évoque des versions à 8 Go de RAM

La prochaine génération de Galaxy pourrait réserver une surprise dans une ligne souvent négligée de la fiche technique. Une fuite publiée le 19 octobre par @kro_roe évoque des configurations à 8 Go de RAM pour certains Galaxy S27. Samsung n’a pas confirmé cette répartition, mais elle remet en question l’idée d’une progression automatique de la…

La prochaine génération de Galaxy pourrait réserver une surprise dans une ligne souvent négligée de la fiche technique. Une fuite publiée le 19 octobre par @kro_roe évoque des configurations à 8 Go de RAM pour certains Galaxy S27. Samsung n’a pas confirmé cette répartition, mais elle remet en question l’idée d’une progression automatique de la mémoire d’une génération à l’autre.

Les informations reprises le 20 octobre par Sumahodigest décrivent plusieurs capacités selon la place du téléphone dans la gamme. Le scénario comprend des options à 8 ou 12 Go sur les modèles de base évoqués par le leaker, tandis que les références plus hautes conserveraient davantage de mémoire.

Ces indications doivent rester au conditionnel, y compris les noms des variantes. Une fuite de configurations ne constitue ni une grille tarifaire, ni une confirmation du catalogue français. Samsung peut aussi commercialiser des combinaisons différentes selon les marchés et les capacités de stockage.

La pression sur le prix des composants fournit un contexte possible à ces arbitrages. Elle ne suffit pas à démontrer que Samsung a déjà décidé de réduire la RAM pour cette raison précise. Il faut éviter de transformer une explication plausible en justification officielle du constructeur.

RAM et stockage ne répondent pas à la même question

La mémoire vive sert au fonctionnement des applications et du système. Le stockage conserve les photos, les vidéos, les téléchargements et les applications installées. Un smartphone avec beaucoup d’espace de stockage peut donc avoir moins de RAM qu’une autre configuration, sans contradiction.

Pour l’utilisateur, la différence peut notamment se manifester quand plusieurs applications doivent rester disponibles en arrière-plan. Elle dépend aussi du logiciel, des outils d’intelligence artificielle utilisés et de la gestion de mémoire. Le nombre de gigaoctets, pris isolément, ne donne pas un résultat de test.

Il serait tout aussi excessif d’annoncer qu’une éventuelle version à 8 Go serait inutilisable ou de considérer sa configuration comme indifférente. L’intérêt du sujet est de surveiller ce que Samsung associera à chaque prix et à chaque fonction, particulièrement si plusieurs versions portent le même nom commercial. Une offre de 256 Go et une autre de 512 Go ne se distingueront donc peut-être pas seulement par la place disponible pour les fichiers. La quantité de RAM associée à chacune sera une ligne à vérifier au moment de comparer les prix.