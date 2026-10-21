Le pli peut être discret sans que la surface ait partout la même rigidité. Une vidéo attribuée à Kang, puis relayée le 20 octobre par Ice Universe, montre l’écran d’un iPhone Duo se déformer légèrement sous une pression du doigt dans la zone de la charnière. La séquence attire l’attention à l’approche du lancement, mais…

iPhone Duo : une vidéo montre l’écran se déformer sous le doigt près de la pliure

Le pli peut être discret sans que la surface ait partout la même rigidité. Une vidéo attribuée à Kang, puis relayée le 20 octobre par Ice Universe, montre l’écran d’un iPhone Duo se déformer légèrement sous une pression du doigt dans la zone de la charnière. La séquence attire l’attention à l’approche du lancement, mais ne montre pas à elle seule une panne.

C’est la réaction sous la pression qui constitue ici l’information nouvelle.

Dans la séquence décrite par GSMArena, la zone centrale s’enfonce et présente des ondulations avant de reprendre son aspect. L’observation concerne la surface située au-dessus de la charnière. Elle ne permet pas de mesurer la force exercée, ni de reproduire les conditions d’un test de résistance normalisé.

Il faut séparer trois questions : voit-on un pli lorsque l’on regarde l’écran, sent-on une différence sous le doigt, et cette différence provoque-t-elle une dégradation à l’usage ? La vidéo éclaire la deuxième. Elle ne répond pas à la troisième, qui demanderait des essais répétés et un suivi des appareils.

Kang évoque plusieurs exemplaires, mais cette affirmation n’a pas été vérifiée indépendamment dans notre recherche. La date de mise en ligne initiale de sa vidéo n’est pas établie ; le relais du 20 octobre est le point de départ public vérifié ici. La reprise japonaise datée du 21 ne transforme donc pas l’observation en nouvelle découverte du lendemain.

Sur un appareil pliable, la qualité perçue ne dépend pas seulement de la discrétion du creux. Le geste de faire défiler une page, de déplacer une fenêtre ou de dessiner fait passer le doigt sur des zones différentes. Une variation de sensation peut compter pour le confort même lorsque l’image paraît uniforme.

Ce point prolonge notre précédent sujet sur le pli de l’iPhone Duo, avec un fait distinct. Il ne justifie pas de parler d’écrans défectueux en série, de rappels ou de casse inévitable.

Les démonstrations en boutique permettront surtout de regarder l’écran sous plusieurs angles et de faire défiler une page normalement. Ce contact ordinaire sera plus révélateur du confort quotidien que la reproduction d’une pression appuyée vue sur les réseaux.