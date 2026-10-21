La batterie du Moto G47 Power avait déjà attiré l’attention dans une certification européenne. Une fuite de visuels et de caractéristiques complète maintenant le portrait : Motorola préparerait un téléphone abordable, avec une dalle LCD rapide et une grosse réserve d’énergie, mais aussi des compromis à regarder avant de se laisser séduire par les seuls…

Moto G47 Power : de premiers visuels complètent la fuite sur sa grosse batterie

La batterie du Moto G47 Power avait déjà attiré l’attention dans une certification européenne. Une fuite de visuels et de caractéristiques complète maintenant le portrait : Motorola préparerait un téléphone abordable, avec une dalle LCD rapide et une grosse réserve d’énergie, mais aussi des compromis à regarder avant de se laisser séduire par les seuls milliampères-heures.

Les images complètent une certification déjà connue

Les éléments diffusés par Sudhanshu Ambhore le 17 octobre, puis repris notamment par Android.com.pl le 19 octobre, montrent deux teintes et précisent plusieurs composants. Le téléphone serait équipé d’un Dimensity 6300, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

La fuite évoque un écran de 6,67 pouces, LCD, avec une fréquence de 120 Hz et une définition HD+. Pour la photo, elle mentionne un appareil principal de 108 mégapixels accompagné d’un module de 2 mégapixels, et une caméra frontale de 8 mégapixels. Ces données restent à confirmer par Motorola.

L’apport est distinct de notre article sur la certification du G47 Power. Le dossier européen renseignait déjà la batterie ; les nouveaux éléments décrivent davantage le téléphone autour d’elle. La première publication de cette fuite remonte au 17, pas au jour de sa reprise.

Une grosse batterie ne fait pas disparaître les compromis

La capacité typique de 7 000 mAh évoquée dans la fuite peut coexister avec une capacité nominale plus faible dans un document réglementaire. Ces deux valeurs ne mesurent pas une version européenne amputée par principe. Il faut comparer la même définition avant de conclure à une différence matérielle.

La mémoire vive annoncée mérite autant d’attention. Avec 4 Go, la manière dont le logiciel garde les applications ouvertes pourra compter au quotidien. De même, les 120 Hz décrivent la fréquence d’affichage, pas la finesse de l’image : une dalle HD+ conserve sa propre définition, même avec un rafraîchissement élevé.

Un prix proche de 270 € circule, sans confirmation française. La puissance de recharge appelle aussi une vérification, les informations disponibles n’étant pas entièrement concordantes. Ces deux éléments doivent rester ouverts plutôt que complétés à partir d’une fiche d’un autre pays.

Avec les premiers visuels, le G47 Power devient plus facile à situer : une grosse batterie entourée d’une configuration modeste. Le prix français et la mémoire réellement proposée décideront de l’intérêt de ce compromis.