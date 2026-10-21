One UI 9 : pourquoi Samsung Notes ne se synchronise plus avec OneNote

Vos notes restent dans Samsung Notes, mais elles n’apparaissent plus dans OneNote après le passage à One UI 9 ? Samsung décrit ce cas comme le retrait d’une fonction, et non comme une panne du téléphone. Sa documentation indique que la synchronisation avec Microsoft OneNote n’est plus disponible sur les appareils équipés de cette version…

Vos notes restent dans Samsung Notes, mais elles n’apparaissent plus dans OneNote après le passage à One UI 9 ? Samsung décrit ce cas comme le retrait d’une fonction, et non comme une panne du téléphone. Sa documentation indique que la synchronisation avec Microsoft OneNote n’est plus disponible sur les appareils équipés de cette version du logiciel.

Réinstaller les deux applications ne peut pas, à lui seul, rétablir un service retiré.

Samsung propose son cloud, avec un autre périmètre

La fiche d’assistance Samsung confirme explicitement cette indisponibilité sur One UI 9. Elle renvoie les utilisateurs vers la synchronisation de Samsung Notes avec Samsung Cloud. La date initiale de publication de la fiche n’étant pas précisée, il faut lire cette information comme un état documenté du service, pas comme une annonce faite ce matin.

L’alternative ne reproduit pas le même usage. Synchroniser ses notes dans l’environnement Samsung et les retrouver dans l’environnement Microsoft répond à deux parcours différents. Le premier permet de maintenir des données entre appareils et services compatibles Samsung ; il ne rétablit pas la passerelle vers OneNote.

Cette différence compte particulièrement lorsque l’on utilisait son Galaxy pour prendre des notes et un PC avec les outils Microsoft pour les consulter. La présence des fichiers dans Samsung Notes ne garantit plus leur apparition dans l’interface que l’on avait l’habitude d’ouvrir côté Microsoft.

Le réglage officiel à vérifier dans Samsung Notes

Samsung décrit un chemin simple : ouvrir Samsung Notes, afficher son menu, entrer dans les paramètres puis activer la synchronisation avec Samsung Cloud. Il faut bien vérifier le compte utilisé et laisser le temps au service de terminer son travail. Le nom exact de certaines commandes peut varier selon la langue et la version de l’application.

Avant de modifier une organisation de travail, commencez par retrouver les notes importantes sur l’appareil qui les contient. N’effacez pas les données de l’application pour tenter de forcer la synchronisation. Le retrait de la liaison OneNote ne signifie pas que les notes locales ont été supprimées, mais une manipulation de stockage peut créer un problème supplémentaire.

Un export manuel ne remplace pas la synchronisation

Pour partager ponctuellement un document avec un autre outil, consultez les possibilités d’export proposées dans votre version de Samsung Notes. Choisissez le format selon l’usage : lecture, annotation ou conservation. Un export manuel n’est toutefois pas une synchronisation continue ; les modifications ultérieures ne se propagent pas nécessairement dans les deux sens.

Si vous utilisez plusieurs appareils, faites un essai avec une note non sensible avant de réorganiser l’ensemble de votre travail. Vérifiez où elle apparaît, sous quel compte et si une modification est retrouvée sur l’autre appareil compatible. Ce contrôle concret évite de croire qu’un bouton activé équivaut déjà à une copie complète de toutes les notes.

Conservez aussi une copie des informations dont vous avez besoin hors ligne. Un changement de compte, un téléphone momentanément sans réseau ou un service indisponible peut interrompre un parcours pourtant habituel. Pour un rendez-vous ou un déplacement, l’accès au document important mérite une vérification avant de partir.

Si seule l’arrivée dans OneNote s’est arrêtée après One UI 9, cherchez d’abord du côté de ce retrait documenté. Si Samsung Cloud échoue lui aussi, c’est un autre diagnostic : les deux services ne doivent pas être confondus.