La prochaine vérification de mise à jour peut réserver une bonne surprise aux propriétaires de Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 européens. Après le départ coréen, des versions internationales de One UI 9 sont signalées dans l’Union européenne. Elles portent les références F946BXXU7HZIJ et F731BXXU7HZIJ, selon les observations relayées le 20 octobre.

One UI 9 arrive sur les Galaxy Z Fold5 et Flip5 européens : les versions à surveiller

La prochaine vérification de mise à jour peut réserver une bonne surprise aux propriétaires de Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 européens. Après le départ coréen, des versions internationales de One UI 9 sont signalées dans l’Union européenne. Elles portent les références F946BXXU7HZIJ et F731BXXU7HZIJ, selon les observations relayées le 20 octobre.

Samsung avait commencé la distribution stable le 14 octobre sur les variantes coréennes de ses pliables de 2023. Les fichiers aujourd’hui repérés concernent les modèles internationaux, avec le suffixe B dans leurs références. C’est une étape différente, directement pertinente pour de nombreux appareils commercialisés en Europe.

Android Authority rapporte cette extension en s’appuyant sur un signalement de firmware européen. Le relevé initial précède son article du 20 octobre : cette date de reprise ne doit pas être confondue avec le début exact de la distribution sur chaque appareil.

Modèle Version internationale signalée Galaxy Z Fold5 F946BXXU7HZIJ Galaxy Z Flip5 F731BXXU7HZIJ

Notre premier point sur les Fold5 et Flip5 concernait surtout la Corée. L’arrivée de ces références européennes apporte donc un véritable suivi, et pas simplement une nouvelle formulation de la même annonce.

En France, le téléphone reste le meilleur indicateur

Ouvrez les paramètres, puis « Mise à jour logicielle » et « Téléchargement et installation ». Si One UI 9 apparaît, consultez les notes et la taille du fichier avant de lancer l’opération. Une sauvegarde des éléments importants et suffisamment d’espace libre permettent de préparer le passage à Android 17.

La disponibilité dans l’Union européenne ne garantit pas une réception simultanée sur tous les appareils français. La variante, le logiciel régional et l’opérateur peuvent encore influer sur l’arrivée du téléchargement. Installer manuellement le fichier d’un autre marché uniquement pour gagner quelques jours n’est pas nécessaire pour suivre le déploiement officiel.

Android 17 correspond à la quatrième évolution prévue après le lancement sous Android 13. Les correctifs de sécurité ont leur propre calendrier : cette grande mise à jour marque une étape de support, pas une date d’arrêt du Fold5 ou du Flip5.