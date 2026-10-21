Le clavier, les widgets et même l’horloge : la bêta européenne d’HyperOS 4 pour le Xiaomi 17 s’attaque à plusieurs petits ratés du quotidien. La version 4.0.0.15.XPCEUXM.D01, documentée dans Xiaomi Community le 16 octobre, détaille des corrections suffisamment précises pour intéresser ceux qui participent déjà aux tests.

HyperOS 4 : cette bêta européenne du Xiaomi 17 corrige Gboard, les widgets et l’horloge

Le clavier, les widgets et même l’horloge : la bêta européenne d’HyperOS 4 pour le Xiaomi 17 s’attaque à plusieurs petits ratés du quotidien. La version 4.0.0.15.XPCEUXM.D01, documentée dans Xiaomi Community le 16 octobre, détaille des corrections suffisamment précises pour intéresser ceux qui participent déjà aux tests.

Ce sont des réparations de fonctions existantes, plutôt qu’une nouvelle collection d’effets visuels.

Gboard, l’accueil et l’horloge dans le même correctif

Le changelog publié dans Xiaomi Community mentionne un problème d’affichage de Gboard dans certaines situations. Il cite également des icônes de l’écran d’accueil affichées incorrectement et des dysfonctionnements de widgets. Ces corrections concernent des éléments que l’on manipule continuellement, de la rédaction d’un message à la consultation de son écran principal.

Horloge : correction de cas où l’application ne répondait pas.

correction de cas où l’application ne répondait pas. Météo : correction de l’affichage d’une carte dans certaines situations.

correction de l’affichage d’une carte dans certaines situations. Système : amélioration générale de la stabilité et de l’expérience.

Le constructeur ne chiffre pas de gain de vitesse ou d’autonomie sur cette version.

Cette évolution prolonge les premiers signalements concernant les widgets. Elle apporte une réponse nouvelle au dossier : des corrections sont maintenant décrites dans une version précise. Elle ne prouve pas que tous les comportements rapportés sur tous les Xiaomi sont réglés.

Une version européenne, toujours réservée au programme bêta

La référence citée concerne le Xiaomi 17 et son logiciel européen. Il ne faut pas transposer automatiquement ce numéro à un Xiaomi 15, un modèle Ultra ou un POCO. Même lorsqu’un programme couvre plusieurs téléphones, chaque appareil peut recevoir son propre paquet et sa propre liste de changements.

Surtout, il s’agit encore d’une bêta. Sa présence ne constitue pas l’annonce d’HyperOS 4 stable pour tous les Xiaomi 17 français. Les participants doivent vérifier la version proposée sur leur appareil et conserver une sauvegarde avant l’installation.

La notice prévoit aussi une phase d’optimisation après l’installation, pendant laquelle chaleur et consommation peuvent augmenter temporairement. Xiaomi évoque un à trois jours. Pour juger la nouvelle version, mieux vaut donc séparer les corrections de clavier et de widgets déjà listées du bilan d’autonomie, qui demande un peu de recul.