One UI 9 arrive sur les Galaxy Z Fold5 et Flip5 : Android 17 commence à se déployer, mais pas encore partout

Les propriétaires d’un Galaxy Z Fold5 ou d’un Galaxy Z Flip5 peuvent commencer à surveiller leurs mises à jour. Samsung vient de lancer One UI 9 en version stable, basé sur Android 17, sur ses deux smartphones pliables de 2023. C’est une nouvelle étape importante pour des modèles commercialisés il y a trois ans. Mais pour l’instant, la distribution concerne surtout les appareils sud-coréens ayant participé au programme bêta. Voici ce qui change et quand les utilisateurs français peuvent espérer recevoir la mise à jour.

Samsung met fin à la bêta sur deux anciens Galaxy pliables

Après plusieurs semaines de tests, Samsung passe à la phase de déploiement stable pour les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5.

La nouvelle version a commencé à apparaître le 14 octobre 2026 sur des appareils inscrits au programme bêta en Corée du Sud, pays d’origine du constructeur.

Pour le Galaxy Z Fold5, les premiers fichiers identifiés portent la référence F946NKSU6HZIJ.

Le téléchargement observé représente environ 485 Mo, un volume relativement modeste pour une mise à jour majeure d’Android.

Mais cette taille s’explique par le contexte : elle concerne des smartphones qui exécutaient déjà une version bêta de One UI 9.

Un appareil encore équipé de One UI 8.5 pourra recevoir un package beaucoup plus volumineux lorsqu’il sera concerné par le déploiement général.

Ces premières informations ont été publiées le 14 octobre par SamMobile, à partir des nouvelles versions détectées en Corée du Sud.

Pourquoi la mise à jour n’apparaît-elle pas encore en France ?

Le lancement d’une version stable ne signifie pas que tous les appareils compatibles peuvent immédiatement la télécharger.

Samsung déploie ses mises à jour progressivement, en tenant compte notamment des pays, des versions logicielles et des variantes commerciales.

Les premiers utilisateurs concernés sont souvent ceux qui ont participé aux tests, avant une ouverture à davantage de smartphones.

À ce stade, aucune date précise de déploiement général en France n’a été confirmée pour les Galaxy Z Fold5 et Flip5.

Il est donc inutile de conclure que votre appareil a été oublié si One UI 9 n’apparaît pas dans les paramètres.

Une distribution dans d’autres pays est attendue, mais les délais observés sur une première région ne constituent pas une garantie pour le marché européen.

Le panneau rapide devient plus personnalisable

One UI 9 apporte plusieurs améliorations qui concernent directement l’utilisation quotidienne du smartphone.

Le panneau des réglages rapides figure parmi les interfaces retravaillées par Samsung.

Il permet d’accéder aux commandes les plus utilisées : Wi-Fi, Bluetooth, luminosité, volume ou lecture multimédia.

Avec la nouvelle version, Samsung introduit des possibilités supplémentaires de personnalisation de ces commandes.

L’objectif est de laisser davantage de liberté pour organiser les éléments que l’on utilise régulièrement, plutôt que d’imposer la même disposition à tous.

Sur le Galaxy Z Fold5, dont le grand écran facilite le multitâche, une interface bien organisée peut rendre les manipulations plus agréables.

Le Z Flip5 bénéficie également des améliorations de l’interface générale, même si certaines présentations varient selon le format de l’écran.

Samsung DeX et Notes profitent aussi de changements

Le Galaxy Z Fold5 possède un avantage particulier : son grand écran intérieur et sa compatibilité avec Samsung DeX en font un appareil intéressant pour la productivité.

One UI 9 introduit des améliorations dans l’organisation et la gestion de certaines fonctions DeX.

Pour les utilisateurs qui connectent leur smartphone à un écran externe, ces changements peuvent faciliter le travail avec plusieurs fenêtres.

Samsung Notes bénéficie également d’améliorations destinées à enrichir la prise de notes et certaines fonctions d’édition.

Ces évolutions ne transforment pas un ancien Galaxy en modèle de dernière génération, mais elles contribuent à prolonger son intérêt sans nécessiter un nouvel achat.

La disponibilité exacte des outils dépend toutefois du modèle et de la version des applications Samsung installées.

Un nouvel indicateur de confidentialité pour la localisation

La sécurité et la protection des données occupent aussi une place importante dans cette mise à jour.

Parmi les nouveautés annoncées figure un indicateur lié à l’accès à la localisation, destiné à rendre certaines utilisations de cette autorisation plus visibles.

Cette évolution peut aider à mieux comprendre quand une application utilise les informations de position du téléphone.

Les autorisations de localisation sont importantes pour de nombreux services : navigation GPS, météo locale, applications de livraison ou recherche d’appareils perdus.

Mais leur utilisation permanente n’est pas nécessaire pour toutes les applications.

Il reste donc utile de vérifier régulièrement les permissions accordées depuis les paramètres de confidentialité.

One UI 9 apporte aussi diverses améliorations d’accessibilité destinées à faciliter l’utilisation du système dans différentes situations.

Les fonctions Galaxy AI ne seront pas toutes identiques aux modèles récents

Samsung présente One UI 9 comme une nouvelle étape de son environnement Galaxy AI.

Mais il faut distinguer les nouveautés du système et les fonctionnalités réellement disponibles sur chaque appareil.

Un Galaxy Z Fold5 ou Flip5 ne dispose pas exactement des mêmes composants qu’un smartphone Samsung commercialisé en 2026.

Cette différence matérielle peut limiter certaines fonctions d’intelligence artificielle ou leurs performances.

De plus, certains services dépendent de la langue, du pays, du compte Samsung et des applications installées.

Installer One UI 9 ne garantit donc pas l’arrivée de toutes les fonctions Galaxy AI présentes sur les Galaxy les plus récents.

Le plus prudent consiste à consulter les notes détaillées de la mise à jour lorsqu’elle devient disponible sur votre téléphone.

One UI 9 pourrait être leur dernière grande version Android

Les Galaxy Z Fold5 et Flip5 ont été lancés en 2023 avec Android 13.

Samsung avait alors prévu quatre générations de mises à jour majeures d’Android pour ces modèles.

Le passage à Android 17 représente donc la quatrième évolution du système après Android 14, Android 15 et Android 16.

Selon l’engagement logiciel initial de Samsung, One UI 9 pourrait ainsi constituer leur dernière grande mise à niveau Android.

Cela ne signifie pas que les appareils cesseront immédiatement de fonctionner ou de recevoir toute protection.

Les correctifs de sécurité disposent d’un calendrier distinct, et Samsung prévoit une période de support plus longue que les seules grandes mises à jour du système.

Pour les personnes qui conservent leur smartphone plusieurs années, cette distinction est essentielle.

La recherche de mise à jour s’effectue directement depuis les paramètres du téléphone.

Ouvrez Paramètres. Accédez à Mise à jour logicielle. Appuyez sur Téléchargement et installation. Attendez que le téléphone vérifie les nouvelles versions disponibles. Si One UI 9 apparaît, consultez les informations avant de lancer le téléchargement.

Avant une mise à jour majeure, il reste préférable de sauvegarder les photos, les documents et les autres données importantes.

Vérifiez également que le téléphone possède suffisamment d’espace disponible et une batterie correctement chargée.

Évitez enfin d’installer manuellement un firmware d’une autre région simplement pour obtenir Android 17 quelques jours plus tôt.

Le lancement coréen montre que One UI 9 est désormais entré dans sa phase stable sur les Galaxy Z Fold5 et Flip5. Pour les utilisateurs français, la prochaine étape sera l’apparition des premières versions européennes et la confirmation de leur disponibilité générale.