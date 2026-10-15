GTA 6 : Rockstar évoque déjà son prochain jeu, et l’attente pourrait être beaucoup moins longue

Treize ans séparent GTA 5 et GTA 6. Une attente interminable pour les joueurs, mais qui ne devrait pas nécessairement se répéter pour le prochain projet de Rockstar Games. Alors que Grand Theft Auto VI doit sortir le 19 novembre 2026 sur consoles, un responsable technique du studio vient d’évoquer l’avenir de ses productions. Selon lui, les outils et les équipes développés pour GTA 6 pourraient permettre de créer les prochains jeux beaucoup plus rapidement. Une perspective encourageante, même si Rockstar n’a pas encore annoncé GTA 7.

Rockstar espère ne pas reproduire les treize années d’attente entre GTA 5 et GTA 6

Le développement de Grand Theft Auto VI représente l’un des projets les plus ambitieux de l’industrie du jeu vidéo.

Pour donner vie à l’État fictif de Leonida et à sa ville emblématique de Vice City, Rockstar a consacré plusieurs années à la conception de ses technologies, de ses environnements et de ses outils de production.

Cette longue période de développement soulève une question évidente : faudra-t-il patienter encore une décennie avant le prochain Grand Theft Auto ?

Phil Hooker, responsable technique chez Rockstar Games, a apporté quelques éléments de réponse dans un entretien relayé le 14 octobre 2026.

Selon les informations rapportées initialement par Bloomberg et reprises par The Verge, le studio espère que les investissements réalisés sur GTA 6 serviront de fondation à ses futures productions.

L’idée consiste à réutiliser davantage de technologies déjà développées, plutôt que de reconstruire les principaux systèmes à chaque nouveau projet.

Ce changement pourrait permettre aux équipes de consacrer plus de temps à la création de contenus et moins à la mise en place des infrastructures techniques.

GTA 6 a nécessité des années de travail sur des technologies complexes

La création d’un monde ouvert de l’ampleur de Grand Theft Auto VI ne se limite pas à modéliser des bâtiments, des routes et des véhicules.

Les développeurs doivent également mettre au point des systèmes capables de gérer les personnages, la circulation, les animations, les interactions et de nombreuses situations imprévisibles.

Chaque amélioration de ces technologies peut demander des années de recherche, d’expérimentation et d’optimisation.

Un moteur graphique doit notamment être capable d’afficher des environnements détaillés tout en maintenant des performances satisfaisantes sur les consoles ciblées.

Les systèmes de simulation doivent également fonctionner ensemble : comportements des personnages, réactions aux événements, circulation et interactions avec le décor.

Lorsque toutes ces briques techniques sont profondément modifiées, une grande partie du calendrier de développement est consacrée à des travaux qui ne sont pas toujours directement visibles par le joueur.

Rockstar espère désormais tirer davantage parti de cet investissement technologique pour ses projets suivants.

Le studio pourrait privilégier la création de contenu plutôt que reconstruire son moteur

Phil Hooker évoque une approche permettant aux équipes de développer davantage de contenu à partir de fondations déjà établies.

Cette stratégie présente un avantage potentiel important : un studio peut gagner du temps lorsqu’il utilise des outils, des systèmes et des méthodes de production déjà maîtrisés.

Il devient alors possible de consacrer une plus grande partie des ressources à l’écriture, aux missions, à la conception des environnements ou à l’amélioration des mécaniques de jeu.

Dans le secteur du jeu vidéo, cette approche n’a rien d’inhabituel.

De nombreuses séries réutilisent une partie de leur technologie entre deux épisodes, tout en introduisant de nouveaux contenus et des améliorations.

Mais l’enjeu prend une dimension particulière chez Rockstar, dont les productions sont connues pour leur ambition technique et leurs cycles de développement prolongés.

La déclaration du responsable technique laisse donc entrevoir une volonté de rendre la production plus efficace, sans nécessairement réduire les ambitions créatives du studio.

Rockstar pourrait-il retrouver le rythme de GTA 3 et Vice City ?

Les joueurs les plus anciens se souviennent d’une époque où plusieurs épisodes majeurs de Grand Theft Auto arrivaient à seulement quelques années d’intervalle.

GTA 3 est sorti en 2001, suivi de GTA: Vice City en 2002, puis de GTA: San Andreas en 2004.

Ce rythme contraste fortement avec la période actuelle.

Après GTA 5 en septembre 2013, Rockstar a notamment commercialisé Red Dead Redemption 2 en octobre 2018, avant de se concentrer sur Grand Theft Auto VI.

Le studio a également continué à faire évoluer GTA Online, devenu une activité importante sur la durée.

Les déclarations de Phil Hooker suggèrent que Rockstar souhaite éviter de consacrer autant de temps à reconstruire ses fondations techniques.

Cela ne signifie cependant pas que GTA 7 sortira un ou deux ans après GTA 6.

Les exigences actuelles de production, la taille des équipes, les ambitions narratives et les contraintes économiques restent très différentes de celles du début des années 2000.

GTA 7 est-il déjà en développement ?

C’est la principale limite à rappeler.

Les propos du responsable technique concernent la manière dont Rockstar pourrait aborder ses prochaines productions.

Ils ne constituent pas une annonce officielle de GTA 7.

Le studio n’a communiqué ni titre, ni scénario, ni plateforme, ni calendrier concernant un nouvel épisode après Grand Theft Auto VI.

Il serait donc trompeur de présenter cet entretien comme la confirmation qu’un prochain GTA est déjà entré en production.

Rockstar pourrait également réutiliser une partie de ses technologies sur un autre projet, sans qu’il appartienne nécessairement à la franchise Grand Theft Auto.

Pour l’instant, le seul calendrier officiel à retenir concerne GTA 6, attendu le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Aucune date de sortie PC n’a été officiellement annoncée.

GTA Online pourrait aussi profiter de l’évolution des outils de Rockstar

L’un des enjeux les plus importants pour Rockstar concerne désormais la durée de vie de ses jeux.

GTA 5 a conservé une audience importante pendant de nombreuses années, notamment grâce aux évolutions de GTA Online.

Cette stratégie a démontré qu’un jeu pouvait continuer à recevoir du contenu longtemps après sa commercialisation initiale.

Des outils plus efficaces pourraient théoriquement faciliter la production de nouvelles activités, de missions ou d’environnements dans les futurs projets du studio.

Mais il ne faut pas confondre cette possibilité avec une annonce de nouvelles fonctionnalités pour le multijoueur de GTA 6.

Rockstar n’a pas détaillé dans cet entretien la manière dont ses futures technologies seront utilisées pour les services en ligne.

Les conséquences concrètes sur les mises à jour, leur fréquence ou leur contenu restent donc inconnues.

Pourquoi la durée de développement des jeux inquiète autant les éditeurs

La question soulevée par Rockstar dépasse largement Grand Theft Auto.

Les grandes productions vidéoludiques nécessitent des équipes importantes, des budgets élevés et plusieurs années de développement.

Cette situation augmente les risques financiers : lorsqu’un projet prend du retard ou ne rencontre pas le succès attendu, les conséquences peuvent être importantes pour son éditeur.

Les studios cherchent donc à améliorer leurs processus sans sacrifier la qualité des jeux.

Réutiliser des technologies éprouvées peut contribuer à limiter certaines dépenses et réduire les délais de mise en production.

Mais cette approche possède aussi des limites.

Une nouvelle génération de consoles, des ambitions techniques très différentes ou des changements majeurs dans le gameplay peuvent nécessiter des développements supplémentaires.

Autrement dit, disposer d’un excellent moteur graphique ne suffit pas à garantir qu’un jeu complexe sera terminé rapidement.

Une bonne nouvelle pour les joueurs, à condition de ne pas s’emballer

Les déclarations de Phil Hooker sont encourageantes pour ceux qui redoutent une nouvelle attente de dix ou quinze ans entre deux grands projets Rockstar.

Elles montrent que le studio réfléchit déjà à la manière de capitaliser sur les technologies développées pour GTA 6.

Mais il faudra attendre des annonces concrètes pour savoir si cette volonté se traduit réellement par des cycles de production plus courts.

À ce stade, Rockstar n’a promis aucune date de sortie pour GTA 7 ni confirmé qu’un nouvel épisode arriverait rapidement.

Le véritable test commencera après la commercialisation de GTA 6, lorsque les équipes pourront exploiter leurs nouvelles technologies dans les projets suivants.

Pour les joueurs, une chose semble néanmoins se dessiner : Rockstar ne souhaite pas nécessairement recommencer de zéro après l’un des développements les plus longs de son histoire.