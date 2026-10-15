WhatsApp : vous pouvez désormais appeler une personne qui n’a pas de compte, sans lui faire installer l’application

Vous voulez appeler un proche, un client ou un collègue sur WhatsApp, mais cette personne refuse d’installer l’application ou ne possède aucun compte ? Ce n’est désormais plus un obstacle. Meta vient d’annoncer une nouveauté particulièrement pratique : les appels WhatsApp deviennent accessibles aux personnes qui n’utilisent pas WhatsApp. Un simple lien suffit pour rejoindre une conversation audio ou vidéo depuis un navigateur, sans inscription ni téléchargement. Et cette fonction va beaucoup plus loin qu’un appel classique.

WhatsApp ouvre ses appels aux personnes qui n’ont jamais créé de compte

Jusqu’à présent, utiliser WhatsApp pour appeler une personne supposait généralement que celle-ci possède elle aussi un compte sur la messagerie.

Cette contrainte pouvait compliquer certains échanges. Un client ne souhaitant pas communiquer son numéro personnel, un collègue préférant une autre messagerie ou un membre de la famille peu habitué à WhatsApp devait souvent passer par un service différent.

Dans son annonce officielle du 14 octobre 2026, Meta confirme le déploiement des Guest Calls, ou appels invités.

Le principe est simple : une personne disposant d’un compte WhatsApp crée un lien d’appel et le transmet à son interlocuteur. Celui-ci peut ensuite ouvrir le lien depuis le navigateur de son ordinateur et rejoindre la conversation sans avoir à créer de compte.

La nouveauté concerne aussi bien les appels vocaux que les appels vidéo. Elle fonctionne également avec des conversations réunissant plusieurs participants.

WhatsApp conserve toutefois une distinction importante : seule une personne possédant un compte peut créer le lien et lancer l’invitation. Un invité ne peut pas organiser lui-même un appel WhatsApp sans inscription.

Meta a prévu une procédure relativement courte, directement intégrée à l’application.

Pour inviter une personne sans compte WhatsApp :

Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone Android ou votre iPhone. Accédez à l’onglet Appels. Appuyez sur le bouton +. Choisissez l’option permettant de créer un lien d’appel. Copiez ou partagez ce lien avec la personne souhaitée. Demandez-lui de l’ouvrir dans le navigateur de son ordinateur.

L’invité arrive alors sur une interface web. Il lui suffit de saisir un nom pour demander à participer à la conversation.

Il n’a pas besoin de télécharger WhatsApp Desktop, de renseigner son numéro de téléphone ni de créer un profil dans l’application.

Attention cependant : l’ouverture du lien ne permet pas de rejoindre automatiquement l’appel. Une étape de validation a été prévue pour protéger les participants.

Une salle d’attente obligatoire pour éviter les invités indésirables

C’est l’un des choix les plus importants de Meta en matière de confidentialité.

Lorsqu’une personne ne possédant pas de compte WhatsApp ouvre un lien d’invitation, elle est placée dans une salle d’attente.

L’organisateur reçoit alors une demande et doit autoriser son entrée.

Contrairement à certaines réunions dans lesquelles les utilisateurs disposant d’un lien peuvent entrer directement, l’approbation de l’organisateur est obligatoire pour tous les invités sans compte.

Cette mesure permet notamment de limiter les risques si le lien a été partagé involontairement avec une autre personne.

Un invité peut également être exclu de la conversation par l’organisateur après son admission.

Il faut néanmoins rester prudent avec les liens de réunion. Toute personne qui obtient un lien peut potentiellement tenter de rejoindre l’appel, même si elle doit ensuite attendre l’autorisation de l’hôte.

Jusqu’à 32 personnes, gratuitement et sans limite de durée annoncée

Meta ne réserve pas cette nouveauté aux discussions entre deux personnes.

Les appels invités peuvent accueillir jusqu’à 32 participants, ce qui les rend également intéressants pour des réunions familiales, des échanges professionnels ou de petits groupes de travail.

Le constructeur confirme également que les appels sont :

Gratuits , hors éventuels frais de connexion Internet.

, hors éventuels frais de connexion Internet. Chiffrés de bout en bout , y compris pour les invités sans compte.

, y compris pour les invités sans compte. Sans limite de temps imposée par WhatsApp dans les conditions annoncées.

dans les conditions annoncées. Accessibles depuis un navigateur d’ordinateur pour les invités.

Le chiffrement de bout en bout signifie que le contenu des communications est protégé afin de ne pas être accessible en clair à des tiers extérieurs à la conversation.

Il ne dispense toutefois pas les participants de vérifier l’identité de leurs interlocuteurs, particulièrement lorsque les invitations sont partagées en dehors de leurs contacts habituels.

Les invités peuvent partager leur écran, mais pas envoyer de messages

Une personne qui rejoint un appel sans compte WhatsApp ne bénéficie pas de toutes les fonctionnalités d’un utilisateur inscrit.

Meta lui donne néanmoins accès à plusieurs commandes utiles pendant une conversation.

Par exemple, un invité peut partager l’écran de son ordinateur pour présenter un document, expliquer un problème technique ou montrer un travail à ses interlocuteurs.

Il peut également envoyer des réactions sous forme d’émojis, notamment un pouce levé ou un cœur, et utiliser la fonction permettant de lever la main pour demander la parole.

En revanche, des restrictions importantes restent en place :

Les invités ne peuvent pas voir les numéros de téléphone des autres participants.

Ils ne peuvent pas envoyer de messages WhatsApp pendant l’appel.

Ils ne peuvent pas ajouter directement d’autres personnes à la conversation.

Ils doivent toujours obtenir l’autorisation de l’organisateur avant d’entrer.

Ces limites sont cohérentes avec l’objectif de la fonctionnalité : permettre de participer ponctuellement à un appel sans devenir automatiquement un utilisateur complet de WhatsApp.

Elles peuvent aussi rassurer les personnes qui souhaitent échanger avec une entreprise ou une connaissance sans communiquer davantage d’informations personnelles.

WhatsApp se rapproche du fonctionnement de Google Meet et de FaceTime

Cette nouvelle approche rappelle directement le fonctionnement de plusieurs services de visioconférence.

Google Meet permet déjà de rejoindre certaines réunions à partir d’un lien, sous réserve des conditions d’accès définies par l’organisateur.

Apple propose également des invitations FaceTime accessibles depuis un navigateur web pour les personnes ne disposant pas nécessairement d’un appareil Apple.

Avec ses nouveaux appels invités, WhatsApp adopte un principe similaire tout en conservant les caractéristiques de sa propre plateforme.

Pour les utilisateurs, l’intérêt est surtout d’éviter de changer d’application simplement parce qu’un interlocuteur ne possède pas WhatsApp.

Cette évolution pourrait aussi devenir particulièrement utile dans les échanges professionnels. Une entreprise utilisant déjà WhatsApp pour communiquer avec ses clients pourrait inviter ponctuellement un partenaire extérieur sans lui imposer une inscription supplémentaire.

Il ne faut cependant pas confondre cette nouvelle possibilité avec une plateforme complète de visioconférence professionnelle : les fonctions de gestion, d’administration et de collaboration restent différentes selon les services.

Google Agenda et Outlook vont également être intégrés aux appels

Meta ne compte pas s’arrêter aux invitations envoyées manuellement.

Dans son communiqué, l’entreprise confirme préparer de nouvelles intégrations avec Google Agenda et Microsoft Outlook, prévues plus tard en 2026.

L’objectif est de permettre la création d’un appel WhatsApp directement depuis un événement de calendrier.

Le lien pourra ainsi être intégré à une invitation envoyée aux participants, y compris lorsque certains d’entre eux ne disposent pas de compte WhatsApp.

Meta précise que ce fonctionnement nécessitera l’installation d’une intégration compatible et l’association du compte WhatsApp.

Cette évolution pourrait simplifier l’organisation d’échanges professionnels ou personnels en réunissant les informations de rendez-vous et le lien d’appel au même endroit.

Pour le moment, il s’agit d’une fonction annoncée pour les prochains mois, et non d’une intégration disponible immédiatement pour tous les utilisateurs.

Pourquoi cette nouveauté n’apparaît-elle pas encore sur votre téléphone ?

WhatsApp déploie progressivement les appels invités, comme le confirme également WABetaInfo dans son article du 14 octobre.

La fonction est annoncée pour les versions récentes de WhatsApp sur Android et iOS, mais cela ne garantit pas qu’elle soit activée simultanément sur tous les comptes.

Si vous ne trouvez pas encore l’option correspondante, commencez par vérifier que votre application est à jour dans le Google Play Store ou l’App Store.

Vous pouvez également consulter l’onglet Appels pour vérifier les possibilités proposées lorsque vous créez un nouveau lien.

Si l’accès invité n’est toujours pas disponible, il peut simplement s’agir d’une activation progressive côté WhatsApp.

Meta n’a pas communiqué de calendrier détaillé de disponibilité pour chaque pays ou chaque utilisateur français.

Avec les Guest Calls, WhatsApp franchit une étape importante : il devient possible de communiquer avec quelqu’un qui n’utilise pas du tout le service. Une évolution simple en apparence, mais qui supprime une contrainte historique de la messagerie et pourrait changer la manière d’organiser certains appels au quotidien.