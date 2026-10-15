Halo : des fans ajoutent le multijoueur que Microsoft avait laissé de côté, avec 19 cartes classiques

Le remake de Halo: Combat Evolved a fait un choix qui n’a pas plu à tous les fans : se concentrer sur la campagne et laisser de côté le multijoueur compétitif classique. Une équipe de passionnés a décidé de prendre les choses en main. Grâce à un projet communautaire baptisé MJOLNIR Core, les joueurs PC peuvent désormais retrouver les 19 cartes historiques de Halo et s’affronter dans des parties pouvant accueillir jusqu’à 16 participants. Le résultat est encore expérimental, mais il pourrait donner une seconde vie au remake de Microsoft.

Les 19 cartes du premier Halo sont de retour

Blood Gulch, Hang ‘Em High et les autres arènes historiques de Halo: Combat Evolved occupent une place particulière dans l’histoire des jeux de tir multijoueurs.

À une époque où les parties en réseau et les soirées entre amis contribuaient largement au succès de la Xbox originale, ces cartes sont devenues emblématiques pour toute une génération.

Le remake Halo: Campaign Evolved a cependant été conçu principalement autour de la campagne et de ses fonctionnalités coopératives. Il ne propose pas, dans son offre officielle, le même multijoueur compétitif que le jeu historique.

C’est cette absence que souhaite combler MJOLNIR Core. Dans une annonce publiée le 2 octobre 2026, les développeurs du projet confirment l’arrivée d’une première version alpha de leur module multijoueur.

Son ambition est claire : reconstruire les 19 cartes classiques de Halo: Combat Evolved dans le remake, en conservant leurs principes de jeu.

Le projet inclut également les cartes supplémentaires qui avaient accompagné l’édition PC du premier épisode.

Slayer, Capture the Flag et jusqu’à 16 joueurs

Le mod ne se contente pas d’ajouter de nouveaux environnements à explorer.

Il intègre les éléments nécessaires pour organiser des affrontements entre joueurs, notamment un menu multijoueur, un tableau des scores, des informations sur les éliminations et plusieurs modes de jeu.

Deux modes occupent une place centrale dans la version alpha :

Slayer : des affrontements où l’objectif principal consiste à éliminer les adversaires.

des affrontements où l’objectif principal consiste à éliminer les adversaires. Capture the Flag : des parties par équipes où il faut récupérer le drapeau adverse et le ramener dans son camp.

La documentation évoque également des possibilités de prise en charge de variantes comme Team Slayer, King of the Hill et Oddball, selon les cartes et les éléments installés.

Les parties peuvent accueillir jusqu’à 16 personnes, chaque participant devant disposer de son propre ordinateur et d’un exemplaire du jeu.

Pour les joueurs qui apprécient les expériences compétitives de l’époque, il s’agit d’un retour particulièrement attendu.

Steam et Game Pass peuvent jouer ensemble

L’un des aspects les plus intéressants du projet concerne sa compatibilité avec différentes éditions PC.

Selon la documentation officielle de MJOLNIR Core, le mod fonctionne sur Windows 10 et Windows 11 en 64 bits.

Il prend en charge les copies de Halo: Campaign Evolved distribuées via Steam et l’application Xbox, y compris celles accessibles par Game Pass.

Les développeurs précisent également que les joueurs utilisant Steam et ceux passant par l’environnement Xbox peuvent rejoindre les mêmes parties.

Cette compatibilité évite de fragmenter davantage une communauté qui dépend déjà de l’adoption d’un mod non officiel.

En revanche, la version actuelle concerne uniquement les ordinateurs Windows. Rien ne permet d’annoncer une prise en charge des consoles Xbox ou PlayStation.

Les développeurs ont mis en place un lanceur destiné à simplifier l’installation du contenu nécessaire.

La procédure annoncée repose sur plusieurs étapes :

Posséder une copie installée de Halo: Campaign Evolved sur PC. Télécharger le lanceur depuis le site officiel de MJOLNIR Core. Configurer les mods dans la rubrique My Mods. Ouvrir la section Multiplayer du lanceur. Sélectionner Install multiplayer pour télécharger les cartes et les composants requis. Lancer Halo et accéder au nouveau menu Multiplayer.

Chaque participant doit posséder les mêmes cartes installées pour rejoindre une partie.

Le lanceur peut également servir à mettre à jour les fichiers du mod à mesure que les développeurs publient des corrections.

Comme toujours avec un projet communautaire, il est préférable de télécharger les fichiers uniquement depuis les canaux officiels de l’équipe et de conserver des sauvegardes lorsque cela est possible.

Pourquoi ce n’est pas encore un véritable remplacement du multijoueur officiel

Le projet se trouve toujours en version alpha. Cette précision est importante, car elle signifie que certaines fonctionnalités peuvent être incomplètes ou instables.

Des problèmes de connexion, des incompatibilités et des comportements imprévus peuvent survenir, notamment après une mise à jour du jeu.

Le mod ne bénéficie pas des mêmes garanties de maintenance, de sécurité ou de disponibilité qu’une fonctionnalité officiellement prise en charge par Microsoft.

Les développeurs demandent d’ailleurs aux utilisateurs de remonter leurs observations afin d’améliorer le fonctionnement des parties.

Par ailleurs, les règles appliquées aux projets communautaires et aux modifications de jeux peuvent évoluer. Il reste donc important de suivre les conditions d’utilisation du jeu et les annonces des équipes concernées.

Un projet révélateur de l’attachement des joueurs à l’ancien Halo

Le retour des cartes classiques illustre une demande persistante : retrouver des expériences multijoueurs simples, fondées sur des arènes reconnaissables et des règles que les joueurs maîtrisent déjà.

Avec MJOLNIR Core, la communauté démontre qu’elle ne souhaite pas nécessairement attendre une nouvelle annonce commerciale pour retrouver ces sensations.

Le succès du projet dépendra désormais de sa stabilité, de sa facilité d’installation et de sa capacité à rassembler suffisamment de participants.

Le multijoueur compétitif n’est pas devenu une fonction officielle de Halo: Campaign Evolved, mais les joueurs PC disposent désormais d’une piste concrète pour faire revivre les affrontements du premier épisode.

Pour les amateurs de Halo, le véritable enjeu sera de savoir si ce projet expérimental peut progressivement devenir une expérience communautaire suffisamment stable pour durer.